　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

▲▼營養師：火鍋菜盤隱藏「澱粉陷阱」要留意 。（圖／Unsplash）

▲火鍋湯底別隔餐吃，醫師示警，加熱未必能破壞細菌已產生的毒素。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

肝膽胃腸科醫師卓韋儒提醒，隔夜火鍋湯底看似只要重新煮滾即可安心食用，實際上卻可能成為細菌滋生的溫床，甚至殘留加熱也無法清除的毒素。他指出，許多民眾出於惜食與節省考量，將火鍋湯底留至隔天再加熱，以為「煮滾就沒事」，但事實上，加熱雖可殺死部分細菌，卻未必能破壞細菌已產生的毒素，尤其在火鍋這類食材複雜、營養豐富的環境中，更容易成為病原菌的培養皿。

隔夜湯底潛藏風險

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，火鍋常見的玉米、芋頭、南瓜、麵條等澱粉類食物，加上肉類蛋白質，為細菌提供極佳生長條件，其中最需注意的是「仙人掌桿菌」。該菌不僅能形成具保護性的芽孢，一般加熱不易完全清除，其產生的嘔吐型毒素更具高度耐熱性。

▲▼火鍋,冬天,圍爐,寒流。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲火鍋湯底別隔餐吃，醫師示警，加熱未必能破壞細菌已產生的毒素。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

卓韋儒表示，即使在攝氏100度高溫下長時間加熱，這類毒素結構仍可能保持穩定。更危險的是，受污染的湯底在外觀與氣味上未必出現異狀，但食用後短時間內，仍可能引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛等症狀。

醫師提出保存原則

為兼顧惜食與安全，卓韋儒提出「科學保存三關鍵」。首先，剩餘食物應在兩小時內冷藏，避免長時間停留在細菌易快速繁殖的溫度區間。其次，應將湯品分裝於淺盒中，以加速降溫，避免大鍋湯底中心溫度長時間處於高風險狀態。

第三，剩菜應只加熱一次，並於兩天內食用完畢，避免反覆加熱導致細菌與毒素風險增加。他也特別提醒，家中若有長輩、孩童或免疫力較弱者，應採取更保守做法，寧可丟棄剩食，也不要冒健康風險。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的
快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機
中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產
陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

孫怡、董子健離婚3年首互動！　轉發貼文喊「我的朋友」網驚呆

隔夜火鍋湯「1隱形毒素」超耐熱！醫：加熱150分鐘也沒用

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

PLG最長連敗誕生！洋基工程吞7連敗寫紀錄　主帥李逸驊說防守「像沒鉗子螃蟹」

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　醫揭台人1壞習慣養結石

全台唯一「歐風城堡+落羽松林」在嘉義　周末還有下雪美景

陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解約挨告　租客獲賠「2倍訂金」

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

生活熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

搭飛機穿「夾腳拖」！空服員勸：千萬不要

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

不寫生涯規劃！離職員工「1段話嗆爆主管」

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

更多熱門

相關新聞

旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」

旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」

北市衛生局今日公布生鮮水產品抽驗結果，總計有5件不符規定，其中不乏知名店家，包含旭集天母店的冷凍旭蟹、遠東咖啡自助餐廳的三點蟹驗出重金屬鎘超標，已經要求下架並移請來源縣市衛生局處辦，另士林市場魚攤有黃魚驗出有致癌疑慮的禁用藥物還原型結晶紫，因為無法交代來源，依法開罰3萬元。

倉庫驚見「過期8年」雞排　業者遭罰30萬

倉庫驚見「過期8年」雞排　業者遭罰30萬

高雄知名熱炒店翻車！廚師邊哈菸邊備餐

高雄知名熱炒店翻車！廚師邊哈菸邊備餐

免費的最貴！王婉諭憂營養午餐「剩三色豆」

免費的最貴！王婉諭憂營養午餐「剩三色豆」

櫻桃自由來了！北中市場全面下殺

櫻桃自由來了！北中市場全面下殺

關鍵字：

火鍋隔夜湯底細菌毒素食安保存技巧

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

張菲被拍信義區買甜點！

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面