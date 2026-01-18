火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

▲火鍋湯底別隔餐吃，醫師示警，加熱未必能破壞細菌已產生的毒素。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

肝膽胃腸科醫師卓韋儒提醒，隔夜火鍋湯底看似只要重新煮滾即可安心食用，實際上卻可能成為細菌滋生的溫床，甚至殘留加熱也無法清除的毒素。他指出，許多民眾出於惜食與節省考量，將火鍋湯底留至隔天再加熱，以為「煮滾就沒事」，但事實上，加熱雖可殺死部分細菌，卻未必能破壞細菌已產生的毒素，尤其在火鍋這類食材複雜、營養豐富的環境中，更容易成為病原菌的培養皿。

隔夜湯底潛藏風險

他指出，火鍋常見的玉米、芋頭、南瓜、麵條等澱粉類食物，加上肉類蛋白質，為細菌提供極佳生長條件，其中最需注意的是「仙人掌桿菌」。該菌不僅能形成具保護性的芽孢，一般加熱不易完全清除，其產生的嘔吐型毒素更具高度耐熱性。

卓韋儒表示，即使在攝氏100度高溫下長時間加熱，這類毒素結構仍可能保持穩定。更危險的是，受污染的湯底在外觀與氣味上未必出現異狀，但食用後短時間內，仍可能引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛等症狀。

醫師提出保存原則

為兼顧惜食與安全，卓韋儒提出「科學保存三關鍵」。首先，剩餘食物應在兩小時內冷藏，避免長時間停留在細菌易快速繁殖的溫度區間。其次，應將湯品分裝於淺盒中，以加速降溫，避免大鍋湯底中心溫度長時間處於高風險狀態。

第三，剩菜應只加熱一次，並於兩天內食用完畢，避免反覆加熱導致細菌與毒素風險增加。他也特別提醒，家中若有長輩、孩童或免疫力較弱者，應採取更保守做法，寧可丟棄剩食，也不要冒健康風險。