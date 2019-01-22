航程只要2小時！　華信航空「台中-馬尼拉」4/1起開飛、每周3班

▲馬尼拉大教堂。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

華信航空配合政府南向政策，除現有台中-胡志明市、河內航線外，自4月1日起，新開航台中-馬尼拉航線，每周一、四、六共飛航3班。台中-馬尼拉以E190機型飛航，AE255班機於07:10 由台中國際機場起飛，09:10 即抵達馬尼拉尼諾伊•艾奎諾國際機場。回程班機AE256 於早上10:00 起飛，12:00抵達台中機場。

▲華信航空4/1起開飛台中-馬尼拉，每周三班。（圖／華信航空提供）

華信航空表示，台中-馬尼拉航程只需要2小時，菲律賓是台商在東南亞重要據點之一，無論是經商、洽公、旅遊、高爾夫球活動均非常熱絡。其他包括在中部科學園區、台中市精密機械科技創新園區、潭子加工區設廠的電子公司，仰賴大量來自菲律賓勞工，也是主要客源之一。

▲聖地牙哥古堡。（圖／華信航空提供）

馬尼拉是菲律賓首都，位於最大島—呂宋島東岸，馬尼拉大都會區乃全國經濟、文化、教育和工業中心，人口達1000萬。周邊著名旅遊景點豐富，TripAdviser 推薦包括：古王城區、聖地牙哥堡 、卡撒馬尼拉 、聖奧古斯丁教堂等。比較適合全家的有馬尼拉水族館，以及幾個商場 BGC購物中心、Makati、Bonifacio等百貨商圈。

▲馬尼拉海洋公園。（圖／華信航空提供）

另外，推薦年輕旅客可以走的行程包括：電影主題咖啡館、聖地牙哥公園、Dream works室內遊樂園。膽子大的可以試試空中飛人體驗，在三樓高有防護繩網保護下，體驗空中擺盪，迴旋，倒掛高難度動作。