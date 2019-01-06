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星宇、台灣虎航都徵才！2019航空職缺懶人包　飛上天空趁這次

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▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空預計2020年首航，首批客艙組員開始招募。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

2019年才剛開始，不少航空公司就紛紛公布徵才消息！預計2020年首航的星宇航空招募首梯客艙組員，但需擁有相關服務經驗；台灣本土唯一低成本航空台灣虎航同樣也宣布招募運務員，《ETtoday新聞雲》整理出近期的航空職缺資訊，想飛上天空快快把握這次機會。

▲星宇航空招募空服員。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空招募空服員。（圖／星宇航空提供）

星宇航空

星宇航空首梯客艙組員招募計畫，歡迎具3年以上國際航空公司空服經驗，或2年以上服務業相關經驗者加入。凡中華民國國籍，男女不拘，具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明，可上星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）申請。

具下列任一之有效英文檢定成績證明：
1. TOEIC 600分 以上。
2. BULATS 45分 以上。
3. TOEFL iBT 64分以上。
4. TOEFL ITP 480分以上。
5. IELTS 4.5分以上。

報名時間為即日起至2019年1月21日止，預計於3月中旬進行面試，目標錄取120名，錄取人員將配合機隊交機時程，自今年7月起分批報到。錄取者報到後，將於星宇航空內湖總部進行地面訓練及機上實習。

訓練課程涵蓋飛航安全及服務，教導學員如何冷靜處理航機異常緊急狀況，及急救護理方法。服務課程包含機內餐點服務流程、調酒、熱餐、服務理念及禮儀課程等。

星宇航空正式進入開航倒數1年，10架A321neo規劃於今年底開始陸續引進，開航初期以該機型飛航東南亞、東北亞航線，2020年首航。

▲▼ 台灣虎航（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航

運務員職缺的報名期間為：即日起至2019年1月16日晚間23:59止，本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，預計將安排於2019年1月25日進行初試，2019年2月15日為複試，採擇優錄取，預計錄取60名，上班地點為桃園國際機場。獲錄取者將在2019年3月及5月分批報到後，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

時薪制運務員除本薪外另有出勤津貼等加給，平均月薪約新台幣30,000元，實際薪資仍視個人出勤時數而定，時薪制運務員合約期間即享有優惠機票等福利，合約期滿將視個人表現轉為正職，以享有更多的員工福利。

台灣虎航自2016年起，陸續招聘運務員，並於桃園機場自辦地勤運務相關作業，同時也開始代理其它外籍航空公司的地勤運務作業；包括捷星亞洲、捷星日本，去(2018)年12月起亦開始承攬濟州航空。運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等。

對航空業有興趣的應試者可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「地勤運務人員」的職務中查看報名及相關應試資格（https://bit.ly/2CMmdMO）。

▲亞航airaisia。（圖／AirAsia提供）

▲亞航airaisia。（圖／AirAsia提供）

AirAsia
AirAsia 徵求台北Operation新夥伴，徵求條件如下：

Guest Services Assistant 運務員
上班地點是桃園機場，目前為約聘職（薪資福利與正職相同，一年後經過考核將轉為正職）
- 精通 (聽/說/讀/寫)：中文、英文
- 可值夜班
- 男、女不拘
- 高中、專科、大學以上

有意應徵者，可把中、英履歷+本人近照email至 airasiatwrecruit@gmail.com，請在信件主旨標明應徵Guest Services Assistant 運務員。截止收件至2019年1月15日23:59。如果沒有進面試不會特別通知，進面試會另外聯絡。

此外，應試者沒有要求多益成績嗎，但會有英文筆試。若有多益成績可附上供面試員參考。錄取名額暫不確定，如果優秀者很多不排除多錄取幾個的可能性。

▲▼華信航空持續引進9架ATR-72新機，宣布今年將再招募20名機師。（圖／華信航空提供）

▲華信航空持續引進9架ATR-72新機，宣布今年將再招募20名機師。（圖／華信航空提供）

華信航空

因應ATR72-600新機引進，華信航空配合機隊營運需求，2019年度將招募20位機師，歡迎具有飛行經驗的機師直接報考，即日起開放報名。報考者請至華信官網下載簡章及報名表單，填寫後郵寄至「台北市敦化北路405巷123弄3號 華信航空航務部」。詳細報名資料可至華信航空網站查詢。

歡迎中華民國大學以上畢業、對航空產業抱持熱情、無線電溝通英語專業能力達ICAO檢定4級以上及擁有飛行經驗的機師來報考。華信航空表示，提供良好的薪資福利、休假制度、工作條件及各項員工及眷屬福利措施，尤其每年提供免費機票供員工本人、父母、配偶及子女出國旅遊，是其他行業所沒有的福利。

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關鍵字：航空徵才,台灣虎航,星宇航空,華信航空,AirAsia

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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