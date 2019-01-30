要價13萬日幣！東奧最新票價出爐　「田徑男100m」飆新高

▲東京奧運公布最新票價，網友直呼太貴。（圖／美聯社）



記者王佩翊／編譯

2020東京奧運組織委員會30日發表比賽日程與門票的最新售價，其中，最高價的田徑男子100公尺決賽與男子400公尺接力賽跑決賽定價高達13萬日幣（約台幣3.6萬元），而這些備受期待的人氣項目則預計將安排在下午時段舉行。另外，一直沒有確定價格的衝浪項目則將售價訂在接近最低售價2500日幣（約台幣704元）的3000日幣（約台幣844元）。

根據《每日新聞》報導，由於衝浪項目容易受到風浪大小影響，比賽日期與時間也可能因此改期，相較其他項目不確定因素過多，因此大會曾經提出免費觀賽的方案，讓民眾在海岸旁一邊散步一邊觀賽，但最後仍然無法達成協議。而大會最終考量維安等面向，決定販售門票。屆時如果發生風浪太大導致比賽順延的情形，將會舉行音樂表演等節目，但不進行退票。

此外，根據會場計劃的變更，排球項目的最高額門票從8萬1500日幣（約台幣2.3萬元）下修至5萬4000日幣（約台幣1.5萬元），其餘也有部分項目修改售價。東京奧運的門票將於4月後正式發售，預計分成三階段，2019年春天進行全項目的預售抽籤，剩餘的票券則會在秋天或是冬天販售。所有票券都須透過官網購買，前兩階段後的剩餘票券，則會自2020年春天起，在東京設置的售票所內販售。