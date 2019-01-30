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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

日媒爆：華為要求供應商「產線移往大陸」　點名台積電日月光

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▲▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日媒指出，美國可能對華為祭出禁售令。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國28日正式起訴華為，提出竊取商業機密、違反伊朗制裁令等控訴。不過，《日經亞洲評論》30日踢爆，華為要求供應商將部分生產線轉移到大陸，藉此應對美方可能採取的行動。據瞭解，台廠台積電、日月光也受到影響。

報導分析，美方目前已起訴華為，未來焦點轉移至美國總統川普（Donald Trump）身上，就看川普政府未來是否全面禁止向華為銷售關鍵半導體技術以及其他美國製造的零組件。面對眼前的局面，華為的目標正是要把此種風險降至最低。

業界消息人士透露，華為已與台積電展開洽談，希望台積電能把部分晶片生產轉移到南京廠；此外，華為也希望日月光、京元電子把部分產線移到大陸。據傳，日月光目前正在研究業務中斷保險條款，確認其中是否涵蓋因政治因素所造成的破壞。

隨著智慧型手機市場迅速成長，知情人士稱，許多亞洲供應商希望能與華為成為合作夥伴，並帶來更多業績成長，但美國政府的動作一波接著一波，讓此種前景充滿了不確定性。

根據消息人士的說法，孟晚舟一案已帶來許多風險和不確定性，「這讓我們不知道該如何制訂2019的商業計劃」；另名消息人士則提到，如果美國對華為祭出技術禁令，會讓業界必須得承受額外的衝擊，「但我們對此是無能為力。」

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關鍵字：華為,台積電,日月光,日韓要聞,北美要聞

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