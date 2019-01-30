5歲女童下車「衣服被娃娃車門夾住」　司機直接開走拖行5m

▲ 女童摔倒在地。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스，下同）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起意外事故，一名5歲女童要從補習班的娃娃車上下車時，衣服被關起的車門夾住，司機卻沒有注意到，以為她已經下車，便直接往前開，導致女童被拖行數公尺，身上布滿大大小小的擦傷。根據現行法規，娃娃車上除了司機以外，還應有一名成人幫助兒童上下車，但事發當時，娃娃車上僅有司機一名成人。

由後方車輛的行車紀錄器影片可見，蔚山南區一輛黃色娃娃車10日晚間自路邊駛進車道時，右邊車門夾著一名女童的衣服，導致她被拖行約5公尺。衣服鬆脫後，女童趴倒在地掙扎。因為這場意外，女童臉部和嘴唇、手腳多處擦傷，也開始接受精神科治療。

女童母親受訪時表示，「女兒有天哭著對我說，『媽媽，我今天又做惡夢了，怎麼辦？好可怕。』她從補習班的車上下來的時候，車上沒有人保護，司機也沒有下車，才會造成意外。」補習班業者也坦承，司機應該下車協助孩童，在這方面有所疏失。

韓媒指出，自2013年一名3歲女童遭娃娃車撞死以後，國會便推動修法；新制上路後，娃娃車上必須有成人幫助兒童上下車，但若違法導致兒童受到輕傷，最高只罰20萬韓元（約新台幣5500元）。