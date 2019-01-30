國中即中輟「工地當小雜工補家用」　台東上進少年炸斷右手截肢

<br>

地方中心／台東報導

台東知本29日一名林姓少年深夜玩煙火，卻不慎遭炸斷右手，警消獲報趕至現場，將少年送往台東馬偕醫院搶救。少年因傷勢嚴重，無法接回斷手，醫生評估後，將他手肘以下全截肢。據了解，林姓少年國中即中輟，但從小就會跟著父母親到工地當雜工貼補家用，相當上進。

▲少年手肘以下全截。（圖／記者陳韻如攝）

林姓少年年僅17歲，父母親皆在工地當雜工，家中經濟狀況不佳，他從小就會跟著父母到工地打工，幫忙貼補家用，如今少了右手，未來的生活令人擔憂。少年鄰居表示，他國中並沒有念完，平時生性安靜，話不太多，但是個十分上進的孩子。

▲台東少年玩煙火斷送右手。（圖／記者洪漢聲翻攝）

台東分局偵查隊長許進坤表示，初步研判是少年自行施放煙火導致受傷，排除他人所為，至於是哪種煙火竟會有如此大的威力，造成少年整隻手掌被炸斷，仍要深入進行調查。警方表示，在現場並無發現任何可以辨識的鞭炮包裝，只有一些黑色火藥物體，詳細的狀況仍須等待少年手術清醒後，再做進一步的釐清調查。

台東縣消防局強調，煙火都有固定規格及使用方式，千萬不要為了增強「火力」自行拆組，火藥在不穩定的情形下，會帶來極高的危險性，尤其小朋友燃放鞭炮，務必要有大人陪同，並選用合格的爆竹煙火。

【更多新聞】

►台東少年玩煙火炸斷右手掌「救不回」 手肘以下截肢終生殘廢

►網購賣家臉書PO文批買家「有病要醫」 檢認證「妨害名譽」起訴