9年投8億「路平200公里」　台東縣府改善道路拚觀光

▲台東路平拚觀光。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府9年來推動路平專案共計花費8億餘元經費，已改善近2百公里的道路，另外台東縣府向花東基金提案爭取「打造宜居城鄉友善通行環境計畫」，獲核定補助台東縣2年共1.8億，要將台東打造成為宜居的國際級幸福城市。

▲台東路平拚觀光。（圖／記者楊均典翻攝）

台東縣長饒慶鈴28日特別前往成功鎮三民路瞭解施工情形，並聽取建設處長吳慶榮的簡報，縣議員許進榮、楊秋珍、成功鎮長黃博昌等也到場關心。

吳慶榮簡報指出，台東縣因財源拮据及幅員廣大，致縣內鄉道、市區及村里聯絡道等年久失修，經向花東基金提案爭取「打造宜居城鄉友善通行環境計畫」，經中央核定補助台東縣2年共1.8億及縣府預算每年約1億等經費，以人手孔配合降埋、天空纜線下地並進行道路重新刨鋪改善。

饒慶鈴則表示，由於台東縣內道路多年來並未改善年久失修，有不少已破損不堪，台東縣政府自9年前起推動路平專案，共投入8.8億元的經費辦理路平專案計畫，改善總長度近2百公里，不過，道路的路面鋪設改善，其實是鄉鎮市公所必須要負起的責任，現在台東縣府協助進行路平專案，希望提升道路安全、讓民眾的生活品質更提升，期打造台東成為國際級幸福觀光都市。