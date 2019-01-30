夫成立競業公司女會計被迫離職　她出招討回資遣費

▲吳女表明非自願離職卻遭更改為生涯規劃，不滿提告。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／桃園報導

一名吳姓女會計師在一家真空熱處理公司任職近16年，2018年吳女丈夫在外成立同性質公司，公司擔心她洩漏機密，因此要求她交出門禁卡並離職。吳女離職時在離職單上表明自己「非自願離職」，但卻被公司要求更改為「另有生涯規劃」，她因此不滿提告。法官審理後，判公司須給付吳女共57萬元的資遣費及預告工資。

判決書指出，吳女自2002年開始在這間真空熱處理公司擔任會計，2018年間，其丈夫在外成立同性質公司，吳女原任職公司惟恐她將公司機密洩漏給丈夫，因此要求她交出門禁卡並離職。吳女雖心有不甘，但還是依照離職程序填寫離職單，且表明「非自願離職」，但卻被公司要求更改為「另有生涯規劃」。

吳女不願更改，且公司也於2018年5月17日開立非自願離職證明，但因有塗改痕跡，導致吳女無法申請失業給付，同年5月25日公司再度開立無更改過的證明，但卻沒有依法給付資遣費及預告公司給吳女，讓她氣得對公司提告求償。

開庭時，公司供稱，因為吳女任職多年，且有下載公司多項資料，認為她已不適任會計一職，便將其調職，並無資遣她，而開出的非自願離職證明是一時心軟，且是吳女自行離職，因此吳女沒有權力請求資遣費及預告工資。

法院審理後認為，公司確實開出非自願離職，且有蓋上公司大小章，若是公司並無資遣吳女的意思，便可以直接拒絕她的請求，又何須開立證明，認為公司的辯詞有違常理，不足採信，因此判公司須支付吳女資遣費及預告工資共57萬3076元。

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