撞傷女遭控一毛不賠　肇事男爆對方嫌每月5千「塞牙縫都不夠」

地方中心／台中報導

王姓男子4年前開車撞傷黃姓女子，造成黃女頭部重創，法院判他須賠償51萬元。黃母日前在協調會上更下跪求王男「拜託可憐我」，影片28日上傳臉書社團「爆料公社」後，網友氣憤灌爆他臉書更「蛋洗」他的車。王男29日到派出所報案，並喊冤「不是不還錢，只是分期金額談不攏」，他也表示暫不對網友提告，但希望警方能幫他加強住家安全。

▲王男車遭網友蛋洗，他出面喊冤。（圖／翻攝當事人臉書、記者李忠憲翻攝）

黃女家屬28日在《爆料公社》上指控，稱王男開車撞傷當時在行走的黃女，遭法院判賠51萬，黃家同意他一個月賠5千元，但王男事後卻完全不賠，且竟然還買新車與改裝。黃女家屬氣得PO出黃母下跪哭求賠償的畫面。

▲王男強調不是不賠，只是金額談不攏。（圖／翻攝當事人臉書、記者李忠憲翻攝）

影片一出，引起網友抨擊，王男臉書遭到肉搜，且湧入大批網友留言大罵「「欠錢不還，每天爽爽過日，你心安理得嗎？」、「我從來都不知道2000，可以賠人家庭跟一個女兒也，你兒子值多少呀？還是你的命值多少？一樣2000嗎？我在等新聞跳出來你的臉」，甚至還有網友跑到王男家中蛋洗王男的車。

王男29日一早發現後，立即到住家附近第六分局協和派出所報案，因為擔心人身安全，希望警方加強維護他住家安全；至於網友公布他臉書、住址等行為，暫時不提告。

▲願再度調解，判對方家屬能感受到誠意。（圖／翻攝當事人臉書、記者李忠憲翻攝）

王男今天受訪時喊冤，他不是不還錢，只是分期金額談不攏。他表示，開庭時黃女家屬要求他一次要拿出46萬元，但他無力償還那麼多，便向對方表示願意分期一個月5000元，不料對方回覆「你當我們是乞丐嗎？塞牙縫都不夠！」，才讓事情演變成今日的局面。王男父親也無奈表示，與對方家屬談賠償，第一次講好15萬，他先借了3萬元包給對方，「讓她小孩子一個月看一萬，都談好了，後來變卦」。

王男表示，他從事油漆工有做才會有收入，月入僅4萬多元，還要扶養2個小孩及負擔家計，每個月扣下來幾乎所剩無幾。如今他主動再次提出協調，希望家屬能感受誠意，也請網友能夠明辨是非，讓賠償能夠順利落定。

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