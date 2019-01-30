台東少年玩煙火炸斷右手掌「救不回」　手肘以下截肢終生殘廢

地方中心／台東報導

台東知本29日一名17歲少年深夜在外玩煙火，不料煙火卻當場炸開，直接將他的右手掌炸斷。據現場警消表示，現場畫面慘不忍睹，少年手指骨與碎肉噴飛30公尺遠，甚至還有肉塊爬滿螞蟻，警消緊急將他送醫搶救。少年右手掌傷勢嚴重，醫院緊急進行截肢手術，目前生命跡象穩定，但仍須持續住院治療。

▲警消摸黑搶救，驚見肉塊四散畫面。（圖／記者洪漢聲翻攝）

警消獲報後趕至現場，由於現場燈光昏暗，能見度不佳，僅能靠著手電筒和車燈摸黑在大街上尋找煙火與少年手掌殘骸。警消人員表示，少年手掌被炸得四處噴飛，地上佈滿手指骨頭、碎肉，甚至還有螞蟻群爬上肉塊啃食，現場畫面讓人不敢直視。

▲螞蟻爬上肉塊啃食。（圖／記者洪漢聲翻攝）

警方初步了解，該少年趁著寒假，瞞著父母與友人半夜跑到勇男橋頭附近施放煙火，少年疑似當場拆解多發型高空煙火，並徒手拿著點火，未料直接引爆炸斷其右手掌。其友人表示，2人騎乘機車前往勇男橋邊，少年先行下車，不料突然一聲轟然巨響，友人循聲前往，卻見到少年倒地不起，嚇得趕緊跑到附近商家求救。

▲少年右手肘以下截肢。示意圖。（圖／記者陳韻如攝）

少年目前已送往台東馬偕醫院搶救，醫院表示，少年送到時右手掌已炸斷，右手骨肉傷害嚴重，已無法救回需進行截肢手術。據了解，少年右手從手肘以下全部截肢，其他臉部及身上則是多處創傷，年僅17歲的少年，因貪玩斷送右手，未來生活令人堪慮，其手術結束後，生命跡象穩定，目前仍需持續住院治療。

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