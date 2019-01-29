2違規越界陸船40天留置調查　海巡署重罰390萬驅逐出境

地方中心／澎湖報導

近日進入澎湖冬季漁訊期，大陸漁船存著僥倖心態大舉入侵澎湖海域非法越區作業，海巡署艦隊分署第八海巡隊2018年12月就扣留了2艘越界違規拒絕登檢的大陸漁船。歷經40多天的留置調查，分別對此2艘漁船重罰150萬元及240萬元，並於29日驅逐出境。

▲澎湖海巡隊扣留「閩0漁05709號」大陸漁船。（圖／記者宋德威翻攝）

▲被扣留的「鑫順6688號」。（圖／記者宋德威翻攝）

時逢大陸非洲豬瘟橫行，海巡人員辦理威力掃蕩取締大陸漁船，2018年12月就扣留了2艘違規的大陸籍漁船「鑫順6688號」及「閩O漁05709號」。澎湖海巡隊表示，大陸漁船越界捕魚已危害台灣海域的安全，更嚴重破壞海底棲地及海洋資源，海巡人員將會持續結合鄰近機動海巡大型艦執行「護永專案」，加強取締越界陸船。

▲海巡人員將持續取締違法漁船，期望能杜絕不當濫捕情事。（圖／記者宋德威翻攝）

統計2018年海巡人員執行強力取締工作，共扣留了22艘大陸漁船，總罰鍰金額高達1790萬元。而2018年12月所扣留的2艘漁船，歷經了40多天的調查，依據「兩岸人民關係條例」第32條及80條之1規定，分別重罰150萬元及240萬元，並於29日驅逐出境，期盼能藉此杜絕陸船越界侵入我國海域不當濫捕情事。

澎湖海巡隊呼籲民眾，若發現有大陸漁船入侵或其他不法情事者，請利用海巡「118」服務專線或透過澎湖漁業廣播電台通報，海巡署將立即派員趕往處理、查緝。

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