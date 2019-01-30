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網購賣家臉書PO文批買家「有病要醫」　檢認證「妨害名譽」起訴

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▲▼網路購物。（圖／Pixabay）

▲網拍業者與顧客發生爭執，在臉書寫上「有病要醫」挨告。示意圖與本案無關。（圖／Pixabay）

突發中心／台北報導

一名陳姓女網拍業者2018年10月間與顧客發生糾紛，對方跑到她的臉書好友版面上留言叫囂，讓她氣得在個人臉書上發文：「這樣的行為很幼稚，有病要醫。」因而挨告妨害名譽。台北地檢署調查後認為，「有病要醫」一詞足以貶損顧客名譽，今依公然侮辱將她起訴。

檢方調查，陳女年約20幾歲，年輕創業的她就學時期就創辦網路購物平台，且積極認真的經營事業，讓網站小有名氣。而網站有設立會員制度，購物即享有紅利點數回饋。

2018年10月間，一名男顧客向陳女反應紅利點數算法有異，雙方因此發生爭執。不料顧客竟跑到陳女臉書的好友版面上留言叫囂，將事情鬧大且擴及陳女交友圈。陳女事後氣得在臉書上發文抱怨，並指對方「行為幼稚，有病要醫。」因而遭對方提告妨害名譽。

檢方表示，開庭時陳女態度強硬，辯稱是善意建議對方有病就要趕快就醫，並沒有意圖要貶損對方。檢方庭訊後認為，個人臉書屬能讓不特定多數人能共見共聞的「公共」場所，而陳女的「有病要醫」一詞有貶損對方名譽、人格及社會評價之意，因此將她依公然侮辱罪起訴。

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關鍵字：網拍,紅利點數,糾紛,公然侮辱

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