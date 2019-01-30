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假iPhone賣2千！查扣「3847台」侵權上千萬　陸業者遭逮：都湖北幫的

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▲▼ 3847台假iPhone賣2千　陸業者：都湖北幫的 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲大陸不法業者以2000到5000的價格販售假iPhone。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

地方中心／台中報導

有大陸業者打著醫美的名義，卻實施賣假iPhone之實，而這些仿冒手機除了在店面販售外，也在露天、蝦皮等網路賣場販賣，而價格僅有市價的一成，且每15天就會更換幹部，行徑相當狡猾。警方搜索後，總共查扣3千多件仿冒品，侵權市值更高達千萬元。

保二總隊刑大偵二隊於2018年底獲報，有不法業者在網路賣場，用二手機、展示機為噱頭，販賣APPLE、三星等手機，而經蒐證後前往搜索，當場查扣3847件商品，且通通都為假貨。此外，檢警調查也發現，不法業者的幕後疑似是大陸老闆，而他以醫美名義派人來台管理，每15天就會更換一次管理幹部，而此次遭警方逮捕的則為一名李姓幹部和三名員工。

▲▼ 3847台假iPhone賣2千　陸業者：都湖北幫的 。（圖／記者李忠憲翻攝）

李男表示，是受到湖北同鄉邀請才會前來賣東西，而他也說「都是湖北幫的」，自己才來第14天，準備隔天回大陸，卻沒想到會遭警方逮捕。此外，警方調查後發現，這些仿冒商品以低於市價一成，也就是約2千到5千元的價格販售，而手機都是以仿冒零件拼裝而成，已經嚴重侵害商標權人的商譽，因此依違反商標法罪嫌將李男等4人函送偵辦。

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關鍵字：假貨,手機,山寨

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