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他14萬買「小1號藍寶堅尼」　上路交警秒抓包...網笑：這玩具車吧

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▲ 男子為圓跑車夢，網購山寨版藍寶堅尼，沒想到剛上路就被交警識破 。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

為了實現「開超跑兜風」的夢想，湖北荊州一名男子日前花了3萬人民幣（約14萬新台幣），網購一台山寨版「藍寶堅尼」。沒想到入手後，他才剛迫不及待的開上路，馬上就因為「嬌小一號」的車型，和「與眾不同」的車尾設計，被眼尖的交警識破，慘遭連人帶車一起帶回警局，最後還得吃上2倍罰款。

根據《看看新聞》報導，荊州交警二大隊第七中隊中隊長徐向軍透露，他們在值勤的過程中發現一輛車正從東向西行駛，乍看之下像是一台藍寶堅尼，不過總覺得外型有點不對勁，於是決定上前查看。不過就在交警要求進一步檢查時，車主卻沒有立即停車，接著也遲遲不肯交出鑰匙，讓他們越來越覺得事情有異。

經過一番拖延後，駕駛終於交出了愛車的鑰匙，隨後被「連人帶車」帶回交通大隊處理。事後，駕駛坦承，這輛車是他花３萬多元網購而來，並非「正版藍寶堅尼」，自己只是為了實現超跑夢才購買。

▲ 這台山寨藍寶堅尼相較正版車型小了一號，車尾的造型也過大 。（圖／翻攝自看看新聞）

經過警方進一步的比對檢查，發現這輛「山寨藍寶堅尼」與原版比較起來，在車頭還有車門方面可說是學得還有幾分類似，然而車尾的設計「過大」，車型則是比正版的還要小了一號，才會一眼被認出破綻。

徐向軍補充，雖然駕駛持有Ｃ1駕照，但因為懸掛的車牌號不符合規範，車輛在經過司法檢定後，確認為機動車，所以一切會按照機動車的處罰標準，並比照「沒有『機動車交通事故責任強制保險』，就必須處以交強險的兩倍」來處罰。

不少網友看到之後，紛紛留言表示，「3萬人民幣的藍寶堅尼，笑死我了」、「這個人的腦子也是山寨的吧，什麼程序都沒通過的假車，只因為想圓『跑車夢』就隨便上路，是在挑戰執法嗎？」、「有眼睛的人都看的出來是假的，有人做出來賣就已經夠可笑了，更好笑的是竟然還有人買。」、「這是小孩子的玩具車吧」、「把交警當傻子嗎？開假到不行的山寨車出門不覺得自己很蠢嗎？」

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關鍵字：藍寶堅尼,超跑,山寨,湖北

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