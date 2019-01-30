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連撞4法拉利！各界暖心捐款544萬打氣　孝子淚謝：以後一定回饋社會

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▲▼ 各界捐款給孝子 。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲各界暖心捐款544萬餘元，讓林姓孝子感動地紅了眼眶。（圖／翻攝自新北市政府官網）

突發中心／新北報導

新北市一名20歲林姓男子日前幫母親送貨，卻因精神不佳連撞4台法拉利，事發後外界知道林男家境不好，紛紛捐款相助。對此，社會局社會救助科長30日上午11時會同石碇區公所，親赴林男家中，將全數捐款544萬餘元當面交給他，而各界的愛心也讓林男當場感動的紅了眼眶並連連表示，以後一定會為貢獻一己之力回饋社會。

整起事故發生在2018年12月16日凌晨3時許，當時林男為了幫身體不舒服的母親送貨，因此疲勞駕駛導致連撞4台法拉利，引發社會關注，而他的孝心也感動眾多網友，有不少民眾紛紛前往深坑金紙店慰問母子2人，不僅有人進到店內留下善款就離開，更有人特地從桃園跑到深坑買金紙，放千元鈔不找零，而導演廖人帥更是親自到店裡鼓勵他，並留下慰問金。

▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲林男一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

此外，還有許多人不捨林男年紀輕輕為分擔家計而面臨高額的賠償，紛紛主動致電社會局，希望提供捐款帳號以協助林男。對此，截至14日止已經有總共830筆捐款，金額累計到544萬9353元，而這筆錢也已於於30日上午，由社會局全數交給林男。

對此，林男表示，事發時內心感到非常害怕，經過家人的諒解和支持，認為遇到問題，就應坦然面對、勇於負責，而如今獲得社會大眾的關心和善款，非常感謝，也期望自己在未來能為社會貢獻一己之力。

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關鍵字：孝子,法拉利,捐款

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