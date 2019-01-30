三星正式推出Galaxy M系列　後置雙鏡、指紋辨識鎖定年輕族群

▲ Samsung Galaxy M 系列手機在印度發表。（圖／翻攝自YouTube／SamsungIndia，下同）

科技中心／綜合報導

三星（Samsung）在28日正式於印度推出其新款Galaxy M系列的M10和M20兩支手機，規格配置鎖定年輕族群，旨在與小米等大陸手機品牌對手展開競爭，希望可以挽回從前獨大的印度市場。

根據外媒《THE VERGE》報導，三星此次發表的兩款Android手機M10和M20，均採用三星全新的「Infinity-V」水滴螢幕，旨在成為A系列手機的後續產品，三星將Galaxy M目標鎖定在千禧一代上，也是與亞馬遜印度公司合作推出的產品。

Galaxy M20擁有6.3吋螢幕，解析度為1080×2340，寬高比為19.5：9，採用全新Exynos 7904四核處理器，提供3GB/32GB和4GB/64GB兩種存儲空間。令人驚訝的是，三星在Galaxy M20上安裝了一個5,000 mAh的電池，這樣可以為這款智慧型手機提供更好的電池續航時間。

另一支Galaxy M10則是擁有6.22吋螢幕，解析度為720×1520，寬高比為19.5：9。採用Exynos 7870為Galaxy M10供電，這將使其更加節能，電池則是配置3,400 mAh電池。

▲ 兩支手機都配備了後置雙鏡頭跟指紋辨識感應器。

在其他手機規格部分，兩款手機都配置了後置雙鏡頭，有一顆1300萬像素的F1.9主鏡頭，以及一顆超寬的500萬像素F2.2鏡頭；兩款手機背面也都配備了指紋感應器，且同時有USB-C連接埠和3.5mm耳機插孔。

三星Galaxy M10的起價為7,990盧比（約3,448元台幣），Galaxy M20起價為10,990盧比（約4,742元台幣）。兩款產品將於2月5日起在三星的在線商店或亞馬遜上推出海藍色和炭黑色。

來自Counterpoint的數據顯示，小米在2017年底超過了三星的印度市場市佔率，並在整個2018年保持領先地位，雖然三星一直在努力反擊印度的激烈競爭，但兩者之間的差距卻依然越來越大。因此這兩款手機對三星來說是相當重要，三星企盼能以Galaxy M系列手機，在2019年以及未來重新奪回印度手機市場龍頭的位置。

► 不讓小米專美於前 三星將在印度推平價智慧型手機搶市