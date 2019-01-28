「公館豆花伯」王紹義享壽106歲　2年前「返鄉落葉歸根」大陸老家過世

突發中心／台北報導

在公館區水源路賣豆花的人瑞「豆花伯」王紹義，雖然已經停業多年，卻一直是許多人心中最難忘的回憶，甚至有網友在臉書創立粉絲專業祝福他，但該里的里辦公室卻向記者表示，豆花伯已經於2016年回到大陸老家落葉歸根，也於2017年在家鄉過世。

▲豆花伯已經回到大陸老家，並於該地過世。（圖／東森新聞）

「豆花伯」的豆花在物價飛漲的時代卻依舊只賣20元，佛心的價格和好滋味是許多台北人的回憶，甚至許多外地人也都特意從別的縣市而來，就為了嚐嚐豆花伯的好手藝，而他響亮的名聲也讓喜愛他的網友，為他創了一個粉專「祝福水源路百歲豆花伯王紹義」，而該粉專也於27日發文表示，「豆花伯回廣東潮州老家了。落葉歸根，人之常情。雖然難以再相見，我們還是能在種種美好記憶之中，回味他的豆花，讚嘆他的善良，請一路關心豆花伯的各位朋友繼續用心祝福他吧！」

▲實際走訪該地，熟悉的豆花香和豆花伯的身影都已經不在。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，《ETtoday新聞雲》記者28日實際走訪該卻被當地里辦公室告知，豆花伯已經於2016年12月由兒子接回大陸老鄉，在那裡住了一段時間後，已經於2017年1月在老家過世了，享壽106歲。此外，豆花伯的鄰居也表示，豆花伯在大陸住的地方雖然滿鄉下的，但是都有人照顧他。雖然再次走訪老店，已經無法看到豆花伯賣豆花的身影，但他的良善已經豆花的好滋味，將會一直存在喜愛他的人心中。

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