男子偷晚餐嘆「媽只給100」吃不飽　警自費「5箱泡麵」暖哭老母：佛菩薩

▲暖警送白米、泡麵等食物到鍾男家裡。（圖／翻攝自屏東縣政府警察局官網）

地方中心／屏東報導

一名鍾姓男子日前在大街上偷別人的晚餐，當場遭到查獲，而他向警方坦承只是想求溫飽，因為母親只有留下100元讓他買午餐、晚餐，但這100元真的不夠吃。對此，警方聽完後，雖然仍舊將他依竊盜罪移送偵辦，但隔天卻自掏腰包送白米、泡麵、飲料等食物，到他家中訪視，讓鍾男和母親都忍不住激動的流下眼淚，並握著警方的手連連道謝。

鍾姓男子因為生活能力比一般人低，每天僅能依靠母親給的100元買午餐、晚餐，但由於他實在吃不飽，因此日前忍不住在街上偷了別人的晚餐，卻當場遭到警方查獲，而他也向警方坦承，只是想求溫飽，外出工作的母親只有留下100元讓他買午餐、晚餐，但這真的不夠吃。

警方聽完後，雖然仍舊將鍾男依竊盜罪移請偵辦，但隔天卻自掏腰包買白米、泡麵、飲料等食物，到他家中送暖，而鍾男的母親見到警方後，原以為兒子又行竊闖禍，因此大聲斥責他怎麼不知悔改。對此，警方見狀趕緊拿出準備好的民生用品，並向鍾母表明只是來關懷慰問，而鍾母聽到後，也忍不住流下眼淚，握著警方的手連連致謝並表示，自己的微薄薪水養一家實在非常吃力，直說警方簡直是人間活菩薩。

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