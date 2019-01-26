按摩店色老闆「8度下藥」性侵女友姊妹　漂白劑噴床滅證仍被逮

▲宋男對女友的姊妹強行性侵得逞。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／綜合報導

台南一名宋姓按摩店老闆覬覦女友姊妹「阿麗」（化名）的姿色，竟然將安眠藥8度偷偷加到對方咖啡裡，並對她性侵得逞，事後還將監視器畫面刪除，並用漂白劑噴灑在對方床上企圖滅證，行徑相當誇張。

根據《蘋果日報》報導，阿麗是宋男的女朋友的姊妹，同時也是他按摩店裡的員工，而她於2015年5月間的某天早上，喝完一杯咖啡後，察覺到咖啡有一股異常的酸味，原以為是咖啡放太久變質，因此又重新泡了一杯，但卻開始感到頭暈，癱軟在客廳沙發後就失去意識，怎料再次醒來後卻發現自己已經全身赤裸地躺在床上，而後才發現自己遭到性侵。

宋男性侵對方得逞後，還將監視器畫面刪除，並在女方床上噴灑漂白劑滅證，而在床單上被驗出自己的DNA後，他則改口辯稱，雙方是合意性交，但法官不採信其說詞，認為女方已經答應以45萬和解，反倒是宋男雖然賠償卻一直不認罪，因此一、二審皆依以藥劑加重強制性交罪判他8年徒刑，而最高院日前則駁回宋男的上訴，判刑定讞。

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