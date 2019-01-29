低頭男玩手機坐過站　伸手怒拔司機「眼鏡」逼停車

大陸中心／綜合報導

湖北省荊門市祝姓司機22日駕駛著5路城市公車，從永興鎮開往新市鎮途中，一名男性乘客因為低頭玩手機而錯過下車站牌，憤而辱罵祝姓司機，在公車行駛中還摘掉對方眼鏡，使駕駛不得不停車。最終該名乘客被處以行政拘留10天的懲罰。

據《梨視頻》報導，可以看見該應姓男乘客低著頭玩手機，玩了許久才發現自己錯過了下站時機，因為才剛過站牌沒多遠距離，該名乘客就起身走向前方跟駕駛理論，用右手食指指著對方大喊6次「你停不停？」駕駛也一直回答該名男乘客，「站牌下車」。

▼該名乘客憤怒地用著右手食指指著公車司機。（圖／梨視頻）



情勢呈現僵局狀態，雙方不停跳針重複說著同樣的話，接著該名男乘客以指著對方的右手，順勢把駕駛臉上的眼鏡給摘了下來，逼著對方不能繼續行駛「一定要停」。

▼乘客奪去駕駛的眼鏡，使對方看不清車況「逼停車」。（圖／梨視頻）



隨後司機覺得視線不清，繼續開下去會危害到整車人的危險，就踩了剎車讓公車漸漸地停了下來。該名男乘客雖然達到了目的，但最終也被處以了行政拘留10天的懲罰。

▲武漢公車已開始增設駕駛護欄。（圖／武漢公交集團）



據了解，自從2018年在重慶因一名女性乘客干擾司機行駛，導致公車墜落長江後，許多地方都開始增設了「駕駛護欄」、「壯士座」，來保障公共交通的行車安全；武漢市就曾召開會議，要在2019年6月底前，將全市的公車都安裝上駕駛區域安全防護隔離措施；山東省青島市也宣布要為全市8000多輛公車都安裝上駕駛區護圍和一鍵報警裝置。

此外，河南省鄭州市也在44路公車駕駛區旁設置了「守護員專座」，又稱「壯士座」，提供給熱心人士乘坐，當乘客與司機發生衝突時，該名「守護員」就能即時起身勸導、制止。

▼鄭州市44路公車所設置的「壯士座」。（圖／梨視頻）

