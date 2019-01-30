柯流VS.韓流　柯文哲：這是很嚴肅的學術題目

記者蔣婕妤／台北報導

「北柯南韓」網路聲量超高，但如今韓流席捲全台，柯家軍卻在立委補選一役吃敗仗，柯流效應似乎不如以往。「柯黑大魔王」台北市議員王世堅29日分析，韓流是「先上車後補票」、柯流則是「霸王車」，怒嗆柯文哲市政工作胡搞瞎搞。柯文哲30日一早視察果菜市場被問到柯流和韓流有何差異，他回應，「這是一個很嚴肅很困難的學術問題，要花很長時間才提得出來。」

王世堅分析，韓流跟柯流最大的不同在於，韓國瑜是臨時被派到南部選市長，的確對於市政有諸多不熟悉的地方，「他提出願景、對市政完全不成熟，但至少韓國瑜有心要做，他懂得要補票。」至於柯流，王世堅痛批，「柯文哲是要搭霸王車，他就是要上車，他的聰明用在哪裡他很清楚。」

韓流和柯流到底有何相似、有何不同，柯文哲30日受訪時表示，「這是一個很嚴肅很困難的學術問題，要花很長時間才提得出來。」柯文哲解釋，「還在研究，因為速度很快，所以我們極端氣候進入極端政治，其實我看一些數據，滿多人滿驚訝，網路移動壓縮到兩個禮拜，一個新的風暴形成只要兩個禮拜而已。」

記者追問，是否也代表韓流來的快去得也快，柯文哲說，「你問了一個很難的題目，要花很多時間研究，通時是這樣，知其所以，先搞清楚模式，到現在為止，陸續作分析還看不是很懂。」

▲柯文哲視察萬大果菜、魚類批發市場。（圖／記者季相儒攝）