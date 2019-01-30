趙少康：柯文哲一定帶職選總統「不用辭市長，選上就幹」





▲趙少康。（圖／翻攝TVBS《少康戰情室》）



政治中心／綜合報導



台北市長柯文哲在多項2020總統大選民調領先，且柯是否出馬被視為左右藍綠勝負關鍵人物。媒體人趙少康昨說，柯文哲有他的想法，將心比心，「我如果是柯文哲，我一定選總統，我為什麼不選？我選有甚麼吃虧？我不辭市長了嘛！他不用辭市長，我選上就幹，沒選上就回來當市長，有甚麼虧？我不選四年後還有機會嗎？」

趙少康29日在政論節目《少康戰情室》上說，柯文哲不只選總統，也一定組黨，「柯組黨怎樣？」他說，柯若組黨，至少混到10個、12個不分區立委，這樣也很好，況且還有政黨補助。很多人說柯文哲不會組黨，趙說，會組啦，「你是柯、你要不要組，你就想想看。」

台北市議員陳建銘說，柯文哲面對2020選戰，幕僚備戰兩岸等重大政策，「你怎麼知道他沒準備？」且全國最大黨不只是「討厭民進黨」，如果連國民黨都一起討厭，全民討厭藍綠，「討厭民進黨也討厭國民黨，柯文哲就出來、順勢當選」。

陳建銘也認為，柯文哲要連署參選總統，必須在各地成立政黨或政團，必須等同政黨結構，包括提名10名區域立委、才會有不分區立委，柯才會實踐理想，柯甚至講過，若沒有政黨的人當選總統，台灣可能變內閣制。

民進黨立委郭正亮則說，美國即便討厭民主黨、討厭共和黨，但第三黨永遠選不上，柯文哲進軍2020沒有想像中樂觀。