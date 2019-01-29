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美司法部起訴「華為+孟晚舟」　環時嘲諷：陣仗雖大心卻很虛

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大陸中心／綜合報導

美國司法部28日宣布對華為及孟晚舟提出23項刑事訴訟，並將向加拿大提出引渡華為首席財務官孟晚舟的請求。大陸官方媒體《環球時報》29日發文章批，「美司法部長的起訴書猶如為政治打壓這隻老虎抹上一層法律的口紅，它根本擋不住老虎嘴裡露出的獠牙」，然而「全世界都能看得懂美國在假借法律搞政治的鬼，華盛頓其實心虛得很」。

美國司法部指控華為下屬公司曾與伊朗進行了數百萬美元的交易，並為此向銀行提供了虛假說明；華為竊取了與其合作的美國公司T-mobile的一項檢測智能手機的機器人技術。對於前一向指控，華為29日再次聲明予以否認。關於後一項指控，美國法院2017年已做出民事裁決，控辯雙方均實現了和解。

▲▼華為，孟晚舟。（圖／路透社／視覺中國）

▲華為，孟晚舟。（圖／路透社／視覺中國）

文章指出，「美國司法部正式提起刑事訴訟是其在全球範圍內打壓華為行動的一部分；華盛頓極力向盟國施壓，促使它們將華為設備排除在5G網路建設之外。美國從未如此大規模地動用國家資源打壓一家外國高科技企業，《紐約時報》26日報導說，美國已將中美對5G『控制權』的競爭定義為『新的軍備競賽』」。

美國如此歇斯底里地迫害華為，震動了全球商界，似乎不在乎這樣做會對「國際規則造成多大衝擊，產生什麼後果」。文章說，「美國是全世界實力最強大的國家，動用法律槓桿推行地緣政治利益也一套一套的，世界上幾乎沒有力量能夠有效制約它」。

▲▼華為。（圖／CFP）

▲華為。（圖／CFP）

文章直言，但是華盛頓其實心虛得很，若不做虧心事的話，那司法部何必在起訴華為舉行新聞發布會時，請來商務部長、聯邦調查局局長、國土安全部長等多名高官出席助陣呢？需要「搞這麼大的陣仗對付一家犯罪的外國企業嗎？」

「美國法律最終要證明華為有罪亦非易事，希望華為真正做到不怯陣，不氣餒，尤其是在美方的多重打擊下不亂陣腳，爭取最大限度地減少損失，闖過眼前的這道坎」。文章呼籲，「華為挺住，任正非挺住！中國公眾支持你們，世界上沉默的大多數其實也站在你們一邊。邪不壓正終究是顛撲不破的邏輯，它也一定在這段曲折道路的盡頭等著華為」。

►►美指控「華為+孟晚舟」23項罪名　陸官媒嗆：趕盡殺絕真夠狠

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關鍵字：華為,孟晚舟,5G,美國,中國,北美要聞

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