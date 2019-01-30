吃稀飯的好夥伴！她激推「舔碗底黑醬」　鹹甜滋味「一匙可配整碗飯」

▲粥。（圖／記者謝婷婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

稀飯是不少傳統家庭會準備的中式早餐，配上各種鹹鹹甜甜的醬菜，是許多人小時候的回憶之一。一名網友在臉書上詢問鄉民「吃稀飯都會配什麼」，她所熱愛的「海苔醬」也引發網友共鳴，只要有這味就可以吃好幾碗飯，而且許多人都表示「小時候覺得是高級品」，所以格外珍惜。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文，詢問網友「吃稀飯一定要加的小菜是什麼？」她自己則是貼出一張「海苔醬」的照片，表示這是她一定要配的東西，一看到腦中就浮現滿滿的回憶。

▲ 海苔醬是許多人小時候的回憶，一小匙就可以配整碗飯 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看到後紛紛贊同表示是「稀飯必配」，鹹甜鹹甜的滋味讓人相當懷念，「小時候吃稀飯只配海苔醬」、「發燒指定食品，白粥+海苔醬」、「配粥跟白飯跟烤土司都讚！加起司沒試過下次試試」、「小時候很挑食，只吃海苔醬配白飯」、「海苔醬很好吃，只是高鈉高熱量」、「小時候吃這個都要省省的吃，因為好貴」、「好吃到舔碗底」。

▲罐頭醬瓜也是稀飯的好夥伴。（圖／記者李佳蓉攝）

另外「罐頭醃漬類小菜」也是許多人配稀飯的首選，豆棗、麵筋、肉鬆和豆腐乳都榜上有名。也有傳統簡單派認為「醬油+荷包蛋」就是小時候最美味的一餐，「之前媽媽不在家自己煮，只有加醬油喇一喇，可以跟我妹吃掉一整鍋」、「一定要半熟蛋」。

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