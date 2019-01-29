成大蘇慧貞續任校長　期許參與下一世紀世界文明建設

▲國立成功大學舉行蘇慧貞校長續任致聘典禮，教育部主任秘書朱楠賢親頒聘書。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立成功大學1月 29日舉行蘇慧貞校長續任致聘典禮，教育部主秘朱楠賢親頒聘書，蘇慧貞懷抱信心與願景地指出，台灣88年前期待「台南高等工業學校」的設立，啟動社會對創新的希望，88年後的成大已是整體卓越的大學，未來成大會繼續以教學及研究實踐社會責任，參與下一世紀世界文明的建設。



蘇慧貞校長續任致聘典禮，上午11時在承載許多記憶與使命的空間「格致堂」舉行。4年前遴選委員會與續任委員會召集人中央研究院院士李羅權、4年前南下特地致送聘書的教育部陳德華、中央研究院院士曾志朗、台達電子創辦人鄭崇華，台南市副市長許育典、成大前校長馬哲儒、黃定加、賴明詔、黃煌煇等各界貴賓與師生百餘人出席，典禮隆重溫馨。



蘇慧貞感謝4年來一起共度許多難關的行政夥伴，海外內成大人的愛護與支持，謝謝師生們與她分享夢想，面對挫折，讓今天的成大有能力去承擔更多創新使命。她指出，台灣高等教育無論是大學治理、平均註冊率不足、外籍學生在台的學習規範、甚至與產業界合作的範疇與成果分享機制等，都盤根錯節地衝擊著台灣高等教育的日常運作，成大也不例外，但問題發生也代表給了所有的可能。



蘇慧貞強調，成大面對壓力，迎接挑戰，財務上量入為出，也積極爭取各項研究資源，更有幾筆超過1億元以上的捐款支持，大大鼓舞了師生。國際化方面，有來自80個不同國家的國際學位生，增添校園文化多樣性，也與數個國際一流名校合作建構海外據點，開展成大校園地圖全新風貌。

2018年更一舉在全國總數僅有100名的哥倫布與愛因斯坦菁英人才專案獲獎超過11位。獨步全國推出「踏溯台南」通識課程。研究方面有世界頂尖的基因序列解密、整合理論與實務的量子科技等。



蘇慧貞表示，未來成大要做的是，從深度學習與入世學術使教育躍升，從高端領域與優質轉譯使研究躍升，從深耕轉型與啟動新創使產學躍升，從多元融合與全球聚落使國際躍升。



分享治校成果之餘，蘇慧貞在演講中也不忘感謝父母親及弟妹，並因此激動落淚，她語帶哽咽地謝謝父母親身體健康，謝謝他們一路的陪伴，也藉此機會謝謝弟弟妹妹配合她忙碌的公務行程，不計較地南北奔波陪伴爸媽，讓她更能安心地專注於校務。



教育部主任秘書朱楠賢指出，領導者的願景很重要，蘇校長2015年上任以來，成大在人文、科學、產學、技術都有亮麗的表現，蘇校長是以身作則帶成大走出今天的成績。他很佩服蘇慧貞公務繁忙仍堅持學術研究，因此獲得Nature期刊東亞科學明星、亞洲百大科學家等獎項，相信未來4年，蘇慧貞帶領下的成大，一定能為台灣做更多的事。



李羅權指出，蘇校長是成大第1位女校長，4年來成大發展蒸蒸日上，欣欣向榮。在其領導下教師與學生培育獲許多肯定，2016與2017年吳大猷獎，成大皆有7位年輕教師獲獎，人數居全國一、二。多位教授研究成果登上Nature、Science或相關系統期刊，成大在太空領域也表現優異。祝福成大在蘇慧貞校長帶領下，再創高峰。



鄭崇華表示，蘇校長有著無比熱忱但又務實，在艱難的環境，帶領成大往前邁進，自己身為校友萬分的感動。成大畢業生廣受企業界歡迎，他自己創立的台達電子，有許多成大畢業生，務實表現讓人印象深刻。台達電子一路走來與母校有許多產學合作與研究，有今天的成長得力於母校協助。相信在蘇校長帶領下，成大人會有更輝煌的成果。



蘇慧貞是成大創校以來來第一位女校長，2015年2月，在各界矚目下出掌成大，帶領成大持續朝向綜合性卓越大學願景前進，積極與所在城市連結，發揮大學社會責任，重視校園建設與永續發展，打造世界校園與全球布局。2018年3月成大校長續聘評鑑委員會投票做出贊成續聘決定，並經教育部核定續聘擔任成大校長。