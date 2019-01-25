快訊／「5賓士爽停操場」　欽賢國中校長申請提前2／1退休獲准

▲ 家長控「全校都你家停車場」，欽賢國中校長申請提前退休獲准。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區欽賢國中校長遭家長指控，擁5輛賓士車還把車開到學校停放占用空間，有時還拆下電池去教室充電，簡直是「全校都是你家的停車場」，面對家長的指控，他解釋說，他承認錯誤，並馬上移車。游校長稍早已口頭向新北市教育局提出退休申請，教育局也已核准。

家長指控，瑞芳、九份地區常常下雨，有時校長就把車停進校園建物內，妨礙學生的活動空間，讓學生沒有辦法打球或玩遊戲，「因為都被校長的賓士車占據了」；有時校長還會把幾部賓士車做「分列式」閱兵，展現「雄壯的軍容」；有時校長還會把電池拆下來，就近拿到理化教室去充電，質疑「這像話嗎？」

游文言說，他是理工科畢業的，就喜歡修理一些東西，修車也很有趣，老賓士入手價格也很低，他擁有的5輛，價格分別是3萬元、3.8萬元、4.8萬元、8.8萬元、7.5萬元，五輛車只有2輛常開，還保有車牌，其餘3輛，則是向監理站辦理停牌，並非沒有牌照。

游文言表示，對於電池充電，其實不只有他去充，學校其他老師時也會充，車輛有什麼問題，他都會幫忙修理，畢竟，這裡是偏遠的山上，叫人家上來修理並不方便。對於家長的指控，他都虛心接受，也將立刻改進，非上下班的車輛，都不會再開到學校。

新北市教育局晚間指出，欽賢國中校長游文言對於此行為，造成社會觀感不佳，深感抱歉，已口頭向新北市教育局提出在2019月2月1日退休，也已獲新北市教育局核准。