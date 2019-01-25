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社會 社會焦點 保障人權

家長控「全校都你家停車場」　校長擁5輛老賓士：我錯了！

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記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區欽賢中國校長遭家長指控，擁5輛賓士車還把車開到學校停放占用空間，有時還拆下電池去教室充電，簡直是「全校都是你家的停車場」。《ETtoday新聞雲》記者25日實地走訪欽賢國中，校長游文言剛好在移車，面對家長的指控，他解釋說，他是理工科的，愛摸東摸西修理有的沒的，買了老賓士之後，愛不釋手，不知不覺就買了5輛，他承認錯誤，將馬上移車。

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 家長控「全校都你家停車場」，擁5輛老賓士校長：我錯了！（圖／合成照／記者郭世賢攝，下同）

家長指控，瑞芳、九份地區常常下雨，有時校長就把車停進校園建物內，妨礙學生的活動空間，讓學生沒有辦法打球或玩遊戲，「因為都被校長的賓士車占據了」；有時校長還會把幾部賓士車做「分列式」閱兵，展現「雄壯的軍容」；有時校長還會把電池拆下來，就近拿到理化教室去充電，質疑「這像話嗎？」

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 瑞芳欽賢國中校長游文言，將自己的5輛賓士車全停放在校內。

游文言說，他是理工科畢業的，就喜歡修理一些東西，修車也很有趣，老賓士入手價格也很低，他擁有的5輛，價格分別是3萬元、3.8萬元、4.8萬元、8.8萬元、7.5萬元，五輛車只有2輛常開，還保有車牌，其餘3輛，則是向監理站辦理停牌，並非沒有牌照。

游文言表示，對於電池充電，其實不只有他去充，學校其他老師時也會充，車輛有什問題，他都會幫忙修理，畢竟，這裡是偏遠的山上，叫人家上來修理並不方便。他說，學校共有47個學生，有18個老師，是一個偏鄉學校，風景良好、空間廣大。

他說，對於家長的指控，他都虛心接受，也將立刻改進，非上下班的車輛，都不會再開到學校。

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 新北市瑞芳欽賢國中校長游文言。

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 瑞芳欽賢國中校長游文言，將擁有的5輛賓士車停放在校內。

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 瑞芳欽賢國中校長游文言，將擁有的5輛賓士車停放在校內。

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 瑞芳欽賢國中校長游文言，將電瓶拿至理化教室充電，學校其他老師時也會充。

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 瑞芳欽賢國中學生有室內、外活動空間。

▲ 家長控「全校都你家停車場」 擁5輛老賓士校長：我錯了！。（圖／記者郭世賢攝）

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關鍵字：賓士,老賓士,校長,欽賢國中,停車場

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