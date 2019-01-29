張小月喊話赴陸文化交流　稱海基會與台商學校站在一起

▲海基會董事長張小月在「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」活動致詞。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

海基會今天中午舉行「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，邀東莞、華東、上海三所台商子女學校教職員參加，海基會董事長張小月在致詞時表示，「海基會與台商學校站在一起」，更強調儘管政治立場不同，但兩岸文化交流要繼續下去，盼能前往大陸實地參訪台商子女學校。

致詞中，張小月還提到為去年海基會為台商子弟舉辦夏令營時，有小朋友稱她為「小月姐姐」，拉進與現場台校教職員距離，直言在陸辦學非常辛苦，海基會一定會與台商學校站在一起，不畏有多少挑戰和辛苦，努力讓孩子們得到最好的教育。

▲海基會舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會副主委陳明祺也表示，經過去年積極爭取，陸委會對補助海基會辦理台商子女夏令營等活動，經費已有小幅增加，亦完成對公立教師在境外台校任職時年金問題的修法，表示未來將在總統蔡英文提出，如何保護台灣利益、主權的基礎下，繼續推動台校做為兩岸交流的先鋒。

華東台商子女學校校長王先念回應，19年來，三所台商子女學校服務數以萬計的台灣學子，但台校經營除單純教務外，兩岸關係、國際經濟變動，甚至是蘋果手機的銷量，都會影響大陸台校的辦學決策，需要各界的支持，表示台校「都會將資源用在台灣小孩上，讓他們知道台灣永遠是他們真正的家園」。

▲華東台商子女學校校長王先念。（圖／記者陳政錄攝）

張小月指出，會前有台商學校邀請我，到東莞、上海、華東時地參訪台商子女學校，希望未來能夠成行。她進一步表示，儘管在政治面兩岸有不同立場，但文化交流要繼續下去，要更加頻繁、更加深入。

本次是海基會第十年舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」活動，邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校的教職員，利用返台過年前夕，齊聚一堂，台商家長及子女也透過影片表達對教職員的感謝。會中各校教職員以及教育部、陸委會等相關政府部會代表超過200人共襄盛舉。

▼海基會舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」。（圖／記者陳政錄攝）



