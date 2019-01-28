李凈瑜遭陸方限制會見李明哲3個月　陸委會痛批刁難

▲民進黨前黨工、非政府組織（NGO）工作者李明哲妻子李凈瑜。（圖／台權會提供）

記者蔡浩祥／台北報導

民進黨前黨工、非政府組織（NGO）工作者李明哲妻子李凈瑜，疑似因爭取李明哲獄中權益，日前收到大陸湖南赤山監獄發送的「告知書」，通知3個月內不得會見李明哲。為此，陸委會傍晚發出聲明，痛批陸方刁難家屬人道探視，做法不當。

有關李凈瑜無法會見李明哲一事，獄方告知書寫道，「你於2018年12月18日到湖南省赤山監獄會見罪犯李明哲後，罔顧事實，公開發表的言論與事實嚴重不符，干擾了監獄的正常執法工作，有礙罪犯李明哲的改造」。

告知書說，據大陸司法部「罪犯會見通信規定」第12條和「湖南省赤山監獄罪犯會見通信管理辦法」第25條的規定，決定暫停李凈瑜「會見罪犯李明哲3個月」。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

至於暫停會見時間，告知書指出，為2019年1月23日至2019年4月22日，「其他符合規定條件的申請會見人可以依照規定會見」。

據了解，2018年9月後，李凈瑜申請探監數次被拒，12月18日才獲准探視李明哲。

陸委會表示，自李明哲入監服刑以來，家屬無法定期赴陸探視，也未曾收到李明哲先生所寄送信件、撥打電話，且陸方之前任意移監李明哲先生未事先告知我方或家屬等種種作為，顯見陸方未能實質保障李明哲先生及家屬應有之相關權益，政府已向陸方提出要求儘速改善。