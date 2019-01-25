防疫破功「代誌大條」　陳明通邀陸配嗑「白肉鍋」談豬瘟

▲陸委會主委陳明通邊涮肉邊解釋非洲豬瘟疫情。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會今（25日）中午邀請在台陸配圍爐，主委陳明通與海基會董事長張小月一同出席活動，現場還有農委會官員與會，宣導非洲豬瘟疫情，餐廳牆面則貼上防疫海報，讓溫馨的圍爐有點「脫離主題」。陳明通則呼籲陸配，過年返鄉探親不要到畜牧場、不要帶肉品回台灣，防疫的工作被攻破的話「代誌就大條」。

中午的圍爐宴選在台北市的一間「酸菜白肉鍋」餐廳，店主是哈爾濱陸配姐妹花趙雅綸與趙蘋，他們一前一後嫁來台灣，因為想念家鄉味，便在另一半支持下創業。陳明通致詞時先介紹到兩人的創業故事，話鋒一轉，便來到圍爐的「主題」上。

他指出，目前中國大陸非洲豬瘟疫情已蔓延25個省市，超過中國大陸4分之3以上的省市，因此特別提醒陸配於年節期間返陸探親，不要到畜牧場、不要帶肉品回臺灣，也不要團購或網購中國大陸的肉製產品寄到台灣。

▲餐廳特地貼上防疫海報。（圖／記者曾俊豪攝）

陳明通提到，豬瘟是非常嚴肅的問題，涉及到台灣兩、三千億的產業，所以必須很嚴肅的面對，像有些人帶蛋捲回來，裡面包肉鬆也不行。他強調，最近看到報導，美國恐怕一年內會被攻破，也讓美方相當擔心。

事實上，自從政府鐵腕防堵非洲豬瘟疫情以來，有許多陸配因為返台時攜帶肉製產品遭裁罰20萬元，一度引起陸配質疑政府專挑陸配開罰，甚至抱怨宣導不足。也因此，在圍爐宴的場合，不僅牆面貼上非洲豬瘟防疫海報，陸委會還找來農委會防檢局基隆分局科長黃慶昌與會，宣導防疫觀念。

▲陸委會主委陳明通與陸配代表。（圖／記者曾俊豪攝）