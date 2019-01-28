阿嬤「直直衝」硬闖平交道　差1秒就要晚七天回家！

記者陳凱力／新竹報導

差一秒就要晚七天回家！新竹一名老婦人日前經過台鐵平交道時，不顧柵欄放下，即使所有人車都乖乖停下等火車通過，但老婦人仍恍若無人之境，直接穿過柵欄強行通過軌道，只是，老婦走到鐵道中時，才發現列車已逼近，幸好婦人以小跑步通過，普悠瑪號火車呼嘯從她背後疾駛而過，老婦差點就一命嗚呼。鐵路警方事後看了監視器畫面也嚇得冷汗直流。

鐵路警察局新竹分駐所表示，22日台鐵普悠瑪列車經過新竹市客雅平交道時，發現前方有名老婦人闖越平交道，列車司機見狀後雖採緊急剎車措施，但由於火車的車速實在太快，列車根本煞不住，仍高速通過平交道後才停下，列車長當時無法確定是否撞上民眾，因此報警查看，確認列車外觀都無撞擊痕跡，事後台鐵警察調閱平交道監視器，確定這名民眾閃過列車，不過當時已造成列車延誤。

▲老婦人穿越約1/3時，卻發現左方的列車幾乎逼近，就在老婦人才剛跨過鐵軌不到1秒，左側列車就從她身後疾駛而過。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方看了監視畫面被嚇傻，監視器畫面中可以看到，當時平交道警鈴「噹噹噹」的直響，柵欄也已完全放下，兩旁人車都乖乖在柵欄後方等待列車通過，但1名老婦人卻突然衝過柵欄，若無其事地通過鐵軌，對於警鈴與柵欄恍若未聞未見，只是當老婦人穿越約1/3時，卻發現左方的列車幾乎逼近，老婦人也未停步當場毫不猶豫突破「最後一哩路」，而就在老婦人才剛跨過鐵軌不到1秒，左側列車就從她身後疾駛而過，驚險畫面嚇壞大家，只差一秒鐘，老婦人的「最後一哩路」可能就會永遠也走不到盡頭。

老婦人雖最後平安穿越，但也因此造成列車延誤，鐵路警方表示，將清查婦人身分後，依法開罰。鐵路警察局新竹分駐所呼籲，年節期間將加強安全宣導，提醒用路人車，遵守平交道規則，千萬別任意穿越鐵軌或闖越平交道，一旦發生事故，後果不堪設想。且平交道皆有監視器錄影，所有違規都將開罰，民眾不要以身試法。