「懂法律就是不一樣」他開車遇警攔跳針出這招　上千網友蓋樓熱議

▲網友遇到警察攔檢要求出示警員證，引起上千網友討論。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

一位網友開車遇到警察攔檢，搖下車窗要求警員出示警員證，最後員警無奈放行，車主將行車記錄器放上網並說「你看看：懂法律的就是不一樣」引起網友討論。

從這段影片中可以看到，車主遇到警察攔檢，車窗搖下10公分後問「你是誰？你要幹嘛？」這時警員似乎沒聽到再度要求「窗戶搖下來一下」，車主就再問「你是誰？你要幹嘛？」員警聽到後走到前方從擋風玻璃往內查看，並告知狀況給同仁知道。

這時車主不斷發問「你是誰？你要幹嘛？」、「請你出示警員證，我要看你的警員證」這時另一位員警上前問「有什麼事嗎？先生」並解釋這邊正在路檢，請把窗戶搖下來，但車主仍要求「你要出示警員證啊」。

這時員警解釋「我們穿著我們制服」被車主否決「NONONO，我有權核對你的證件跟你的制服，警員編號是不是同一個人」堅決在未出示警員證前搖下車窗接受攔檢。

這時員警耐心解釋攔檢，但車主持續說「我要求警員證，你如果拒絕出示我現在就要離開，你現在如果強制我停在旁邊，你就是強制罪」中間有員警試圖打開車門，被車主說「你開你會違法喔！你有沒有搜索票？」警員見到車主的反應，便請他離開。

▲▼上千網友討論車主的行為。（圖／翻攝臉書爆料公社）

這段行車記錄器畫面被網友轉發到臉書私密社團爆料公社，網友議論紛紛，對於車主的作法觀點不一，目前已經超過上千則留言。其實根據警察職權行使法第4條規定，警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。