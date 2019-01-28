夜市幼童突衝出駕駛急按喇叭　家長竟嗆：小孩就沒辦法顧啊

▲幼童突衝出網友鬼爪急按喇叭，恐龍家長嗆「小孩就沒辦法顧啊」。（圖／鬼爪提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

驚險一瞬間！網友「鬼爪」27日晚間7時許開車行經人潮眾多的田中夜市時，突然有一名身穿藍色外套幼童忽然間從路旁衝出到路中央，網友緊急煞車後按鳴喇叭，未料幼童的家長跑出來一手抱小孩怒嗆他「亂按喇叭」，網友十分氣憤，將影片分布在自己的粉專跟臉書《爆料公社》，引發網友熱議。

鬼爪說，「經過夜市旁邊，我車速已經很低了，還是差點撞到路邊衝出來的小孩，但是這位仁兄，我提醒你小孩要顧好而已，你不檢討一下自己沒牽好小孩，還嗆我按什麼喇叭？？還說什麼小孩就沒辦法顧啊，脾氣真的很大哦。」

▲鬼爪在臉書寫下整個過程。

「鬼爪」強調，「今天好在我車速慢，不然別人如果開快一點或一個晃神，你真的後悔都來不及了。更要奉勸各位家裡的小孩或者寵物要牽好，免得他們突然跑到路上。」

網友看了替這小孩捏了把冷汗，更認為是家長不對，「不會顧小孩就不要帶出門」、「沒辦法顧不會不要生啊!! 講這什麼鬼話!!」、「還有臉嗆叭三小這種話」、「還好司機開得慢，要不然後果誰負責阿！」、「你家小孩不牽好，還怪別人，真是三寶家長」。

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