影／團客攜肉品旅行社連帶罰　旅行公會：出事都非團客　應獎勵

記者于佳云／採訪報導

為防堵非洲豬瘟疫情入侵，行政院長蘇貞昌昨（28）日表示，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，導遊及旅行社應負連帶責任，依現行法律最高罰15萬元。對此，旅行商業同業公會理事長蕭博仁向主管機關陳情，目前遭查獲攜帶肉品入境的旅客沒有一件是團客，且旅遊業者在這段時間已經做了充分的宣導，認為主管機關應該是要獎勵業者，不應以處罰來防範。

▲大陸來台的旅行團。（示意圖／記者張一中攝）

針對行政院長蘇貞昌昨日有關旅行業者應負連帶責任的指示，中華民國旅行商業同業公會全聯合會理事長蕭博仁表示，此消息在業者群組傳開大家引起很大反彈，他認為，目前在出境旅客中都沒有傳出旅行團客遭查獲攜帶違規肉品的相關案件，針對這點應受主管機關獎勵，而非責罰。

▲機場報到時會請旅客閱讀非洲豬瘟相關宣導。（圖／記者謝盛帆攝）

針對入境旅客，蕭博仁表示，一般外國旅客抵達台灣還要通關完畢，到大廳後才會接觸到當地的旅行業者，「在這之前台灣旅行社都還沒跟旅客有接觸，怎麼會要付連帶責任？」蕭博仁認為，防疫如同作戰，全民都應該動起來，旅遊業者和公會會員一定會站在宣導角色去跟消費者溝通，目前也都配合做很多宣導，而對於疫區入境旅客，航空公司也都應坐飛機起飛前和落地後的宣導，加強防疫。

蕭博仁亦在陳情書中提到，對於「非洲豬瘟疫情的防制工作」財團法人海峽交流基金會、內政部移民署、交通部觀光局等單位已多次發函，亦轉函各縣市旅行商業同業公會，加強對於旅遊團以及領隊人員的宣導，以示交通部部長及各相關單位關切。

另外，蕭博仁也表示，公會受交通部委託，將於春節期間於台北松山機場、高雄小港機場、桃園國際機場派駐值班人員，全天候對於出境及領隊加強疫病宣導工作，亦製作易拉展展宣傳看板利於機場出關處，以及值班人員說明發放DM宣傳單，以加強宣導。

▲防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）

蘇貞昌28日在「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」會中表示，農曆春節將屆，為避免中國大陸肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作，「若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。」

觀光局指出，若團客違規夾帶肉品入台，旅行社未善盡告知責任，現行可依《發展觀光條例》第53條規定，若有「損害國家利益」可開罰旅行社3萬以上、15萬以下罰鍰；針對旅遊業受雇人員可開罰1萬以上、5萬以下罰鍰，但實際須依個案認定。