雙胞胎逛賣場突喊「阿揍」！　老爸一看「整排燕麥片」笑炸：想嚇死誰

記者張嘉晏／採訪報導

幼童識人能力有限，有時看到長的相似的人都會誤認。一位爸爸日前在臉書上po出雙胞胎女兒在賣場大喊「阿揍」的照片，仔細一看才發現竟是一整排「燕麥片」，原來是孩子們把罐子上的「蓬髮男子」認成阿祖，讓爸爸笑翻表示「只是髮型像啊！想嚇死誰~」。

一位爸爸在臉書「爆廢公社」中透露，日前吃完晚餐後，帶家中兩位寶貝到全聯逛逛。沒想到走到一半，孩子們突然大叫一聲「阿揍！！（曾祖母）」讓他當場嚇壞，冷靜下來仔細一看，才發現原來是走到燕麥片的陳列貨架，罐子上的男子有著一頭白髮，髮型和阿揍一模一樣，才讓寶貝們誤認了。

▲ 雙胞胎逛賣場突喊一聲「阿揍」，老爸一看笑歪 。（圖／ANGEL TWINS 心心樂樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

兩位孩子「心心&樂樂」其實是一對異卵雙胞胎，爸爸向《ETtoday新聞雲》表示，其實阿祖擁有一頭黑髮，不過形狀蓬蓬的，跟圖案一樣，所以孩子才會誤認。影片中可見，心心和樂樂指著燕麥片上的人，用奶音不斷喊著「這個是阿揍、全部都是阿揍」，爆笑指數破表。

▲ 全部都是我阿揍！

貼文一出，網友笑翻表示，「阿揍是歪果仁」、「整排的阿揍」、「戳中我笑穴了」、「阿揍長的一副偉人樣也太酷」、「超可愛！」、「求阿奏照片」、「好想看有多像啦～」。

爸爸事後表示，快要2歲2個月的女兒們相當古靈精怪，尤其是妹妹「樂樂」很會運用肢體語言，也比較有主見、愛講話，所以平時都是樂樂先說，心心才跟上；然後姐妹倆就無限輪迴一直講，直到爸媽受不了，再大笑做結。

▼妹妹樂樂（左）個性活潑，姊姊心心（右）比較內斂 。

另外他也表示，孩子們還會學大人說話的口氣，並應用在阿嬤身上，「平常我會說把拔叫你兩次了哦～有聽到嗎？現在她們把這方法用在奶奶身上...跟奶奶說『姐姐（自稱）講兩次了哦！有聽到嗎（加手勢）』。」完全是家中的一對活寶。

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