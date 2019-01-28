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同志情侶想組家！找代理孕母做「體外受精」　2人同時成雙胞胎「親生爸」

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▲▼（圖／翻攝自每日郵報）

▲同志情侶靠代理孕母喜獲寶寶。（圖／翻攝自每日郵報

國際中心／綜合報導

英國一對同性戀情侶西蒙（Simon）和葛萊梅（Graeme）一位想要孩子，所以前往加拿大找尋代理孕母，並讓其接受試管嬰兒的手術；不過最特別的是，兩人利用體外受精（IVF）的技術，使得胚胎能夠跟不同的精子受孕後進入代理孕母的子宮，也意味著雙胞胎出生後，各自擁有兩位不同的父親。

根據外媒報導，西蒙跟格萊梅先前因為想要共組一個家庭，並希望小孩的身分證上能夠在一出生時就是兩人的名字，不過這樣的事情要在英國達成非常麻煩，因為在英國可能需要長達6個月的時間，才能將小孩身分證上的父母名字做變更；於是兩人決定到加拿大尋找代理孕母，並遇見了32歲的梅格（Meg Stone）。

梅格說，她在代孕網站上看到西蒙跟格萊梅的訊息，並認為兩人用有可愛的笑容，當時處與感情空窗期的她決定幫助這對情侶圓夢，並捐贈卵子。西蒙跟格萊梅前往洛杉磯進行受精手術時，意外獲知可以使用體外受精（IVF）技術（又名為試管嬰兒），兩人分別使用自己的精子，讓不同的兩個胚胎受精，並同時在一個子宮內孕育長大。

西蒙跟格萊梅在完成手術之後，決定在新婚蜜月期間前往加拿大，跟代理孕母梅格見面，雙方在相見的過程當中非常和樂；6個月後，胚胎正式被放入梅格的子宮內，並且在等待兩周之後成功的懷上了一對雙胞胎，這代表著西蒙跟格萊梅可以同時成為兩名寶寶的親生父親，而兩個小孩則只能算是「一半的」兄弟姊妹。

在梅格懷孕期間，西蒙跟格萊梅不間斷地到加拿到探望她；不過2018年5月時，懷孕31周的梅格突然出現不舒服的狀況，兩人搭上最快一班到加國的班機，並在當地陪著代理孕母生下寶寶。幸運的是，2名寶寶的身體都十分健康，並在醫院待了7周之後被允許跟著兩位爸爸回家。

西蒙跟格萊梅說，孩子帶回英國後，他們受到了英國雙胞胎和多胞胎協會的大力支持，最近孩子們度過了人生中第一個生日，梅格也飛來英國一起慶祝；他們很感謝梅格的付出，讓兩人都成為名副其實的爸爸，同時也稱讚科學的變化，完成這一件了不起的事情。

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