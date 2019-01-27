小胖叔叔說吸XX可玩手機...噁男廁所「誘逼」小姊妹：她們自己脫我褲子

▲羅男以玩手機為利誘，拐騙雙胞胎姊妹幫他口交。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／高雄報導

一名羅姓男子竟然以玩手機為誘惑，先後將未滿7歲的雙胞胎姊妹騙到廁所幫他口交，這起事故直到姊姊某天脫口說出：「小胖叔叔曾說吸鳥鳥就可以玩手機，妹妹也有被要求」才曝光，而雙胞胎的母親聽到後，嚇得趕緊報警。更誇張的是，羅男事後竟然還辯稱，是她們自己動手把他褲子拉鍊拉下來的。

判決指出，雙胞胎姊妹於2017年間曾跟媽媽一起去釣蝦場，而當時被兩姊妹暱稱為「小胖叔叔」的羅男，竟然以玩手機為利誘，將兩姊妹分別誘拐到廁所內、外口交，而之後姊姊在隔年3月時，突然告訴媽媽「小胖叔叔曾說吸鳥鳥就可以玩手機」同時也說妹妹也有被要求幫忙「吸」、「吃」，而之後「小胖叔叔」就拿手機給她們玩。

羅男辯稱，當時有叫她們用手碰生殖器，但沒有要求兩姊妹幫忙口交，甚至還說是姊妹倆跟著他進廁所，自己動手把他拉鏈拉下來。對此，法官不採信其說詞，認為兩姊妹的陳述可信度很高，而當時雙胞胎的媽媽傳簡訊質問時，羅男也坦承並道歉，因此依犯對未滿14歲女子犯強制性交罪，判他12年徒刑。

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