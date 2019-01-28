砸毀「台灣新社會智庫」玻璃門　農運先驅江添福：抗議冷血官僚

▲台灣農運先驅江添福，28日上午砸毀新潮流社會智庫大門並留下抗議書。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

28日上午9點多，位於台北市中正區濟南路的「台灣新社會智庫」遭不明人士砸毀玻璃門，警方獲報趕到現場，發現動手砸毀大片玻璃門的男子已經離開。轄區中正一警分局知悉上述意外後緊急調閱監視器追查，發現動手砸智庫的男子是知名社會運動者、曾在當年520農民台北車站抗議事件中自焚的江添福，目前已將他約談到警局說明。

中正一警方表示，根據智庫提供的監視器影像，鎖定一名年邁長者涉案。這名涉案人犯案後在智庫門口張貼紙條，上面寫著：「抗議民進黨新潮流集團」、「吃香喝辣！忘了人性而不知苦民所苦」、「如同一群欺民賊以權威在欺壓弱勢人民」。

▲台灣農運先驅江添福，28日上午砸毀新潮流社會智庫大門並留下抗議書。（圖／記者張君豪翻攝）

抗議書上面並表明身分，「我是1988年5月24自焚沒死。江添福」，他認為包含綠營「蔡英文、陳菊、蔡同榮、段宜康這些偽政客欠他一個公道。」警方私下透露，江姓男子長年參加社會運動，包含1988年的520農民抗議事件，曾自焚重傷痊癒，近期也曾參加立法院前反核四運動，卻因此遭判刑7個月。

江添福在抗議字條上寫著：「我相信上帝與上天不會接待這些吃香喝辣冷血官僚的靈魂」、「但上帝與上天會接待每個弱勢者的靈魂」、「我為抗議這些欺民賊，我會打破新潮流社會智庫這個偽大門」，文末寫到犯案動機：「吐了這口冤氣，我活著才感到一個爽字」。警方指出，雖然江男行為構成毀損罪，但新潮流智庫方面目前仍未提告，案件目前尚未成立。

▲台灣農運先驅江添福，28日上午砸毀新潮流社會智庫大門並留下抗議書。（圖／記者張君豪翻攝）

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