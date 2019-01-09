「最強村姑」陳筱諭哽咽控訴新潮流　「大人真的很可怕」

▲陳筱諭開直播痛批民進黨。（圖／翻攝自陳筱諭臉書直播影片）

政治中心／綜合報導

針對民進黨1月9日通過徵召台南市第2選區立委補選人選郭國文一事，參選人陳筱諭9日晚間在臉書粉專開直播，控訴民進黨黑箱作業、被新潮流綁架，她對黨失望，講到傷心處一度哽咽，「民進黨拋棄年輕人」。

陳筱諭指出，9日下午1時25分，中執會舉行的前5分鐘，她接獲民進黨黨中央提名協調小組召集人鄭文燦的電話告知，鄭文燦稱黨中央已於3日、7日做了電話民調，結果陳筱諭輸給郭國文，因此，黨決定提名郭國文，同時送請中執會同意。

陳筱諭痛批，鄭文燦的說法無法讓她心服，「民進黨被派系綁架」，自己從13歲就想加入民進黨，年僅20歲就加入黨，她現年28歲，加入黨已有8年，當初參選也是抱持黨內公平、公正、公開的初選機制，她才敢參選，況自自己也有做民調，明明她勝選機率大，如今卻面臨黑箱作業，讓她深感「大人真的很可怕」。

陳筱諭強調，不要怪年輕世代唾棄民進黨，是「民進黨拋棄了年輕人」，她一直以為這會是一場公平公正的選舉，這次才看到了民進黨扼殺年輕人的想法，她譴責新潮流「你們可以因勢力龐大而為所欲為，但終將陷民進黨於萬劫不復」

陳筱諭呼籲，這已經不是藍綠對決，3月16日她和整個台灣的年輕世代一定不會缺席，廣大選民會永遠記得這一刻。