「沒民主沒改革」　台南立委補選候選人陳筱諭「請鄉親做主」

▲台南市第2選區立委補選參選人陳筱諭，以全國黨代表身分召開記者會，質疑地方黨部主委怎可代表黨中央及協調提名小組發言？企圖影響民調？多位黨內同志並已和她連繫，表明將連署要求黃先柱下台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第2選區立委補選，民進黨「不辦初選民調，改採徵召」耳語甚囂塵上，參選人陳筱諭1月7日以全國黨代表身分召開記者會，質疑地方黨部主委黃先柱怎可代表黨中央及協調提名小組發言？企圖影響民調？多位黨內同志並已和她連繫，表明將連署要求黃先柱下台。

陳筱諭並強調如果民進黨中央不能公平公正地舉辦黨內提名作業，推舉具民意支持度的人選，她將代表年輕世代，懷抱為故鄉做事的心，參與選戰，3月16日的立委補選絕對不缺席！

陳筱諭7日痛批，民進黨內有心人士視黨內行之有年的初選機制如無物，不顧改革民意聲浪，企圖為郭國文量身打造，她只有請鄉親和廣大民進黨基層支持者做主。因為沒有民主就沒有改革，民進黨中央及執政團隊若果如此蠻幹，堪稱是比九合一敗選更大危機。

台南市第2選區立委補選被外界視為全國六個立委補選選區的「重中之重」，但自從月初前民進黨中央黨部副秘書長李俊毅無預警宣布退選，直指黨中央要負完全責任，民進黨一定要推出必勝人選之後，坊間即傳出「不辦初選民調，改採徵召」耳語，令多次內部民調都呈領先態勢的陳筱諭團隊深受其擾。

但20歲即加入民進黨且對民進黨持高度評價的陳筱諭認為民進黨黨內初選機制行之有年，從總統到里長選舉，都以台灣人民肯定的民調方式產生人選，相信黨中央一定會循往例，以公正、公平、公開方式舉辦民調，讓有心改革的年輕世代有機會替民進黨找回流失的民心。

孰料，民進黨台南市黨部主委黃先柱1月6日竟對媒體放話，指民進黨支持者表態率很低，同時社會大眾對民進黨冷漠，若以民調選出台南市第2選區立委補選人選，恐無法真實反映出真實民意，民進黨黨中央傾向對全國所有立委補選選區都不辦初選，改採徵召方式，由中央黨部徵召小組提報人選後，報請中執會同意…，頓時各界嘩然，難以置信。

陳筱諭7日全國黨代表身分召開記者會質疑，地方黨部主委怎可以代表黨中央及協調提名小組發言？企圖影響民調？她已接獲多位黨內同志來電，表示將連署要求黃先柱下台。

她指出，從李俊毅一反過去痛批新潮流的論調宣布退選，轉而和郭國文合作，她的很多支持者和鄉親都深表不以為然，指這是新潮流一貫置民進黨形象於不顧的自私行徑，但她仍然相信民進黨不會被派系綁架，不會讓有心人士操弄而自打臉。但如今，連地方黨部主事者都替郭國文量身打造，公然違反2018年12月公布的黨內初選辦法，既無協商更捨初選民調而不為，若此事成真，怎麼對廣大民進黨支持者和黨員交代？搞密室政治的郭國文，又有什麼資格談新民進黨？不敢面對民調的挑戰，談什麼開放網路入黨？

陳筱諭率先提出一例一休修法失當，民進黨一定要認真檢討改善，才能挽回年輕人及勞工的支持；隨後李俊毅也跟進，就連剛當選民進黨主席的卓榮泰也明指，一例一休修法失當是九合一敗選的主因。但只有郭國文從不針對他在勞動部政次任內參與修法表達態度和立場，一味閃躲推卸政務官應負的責任，不反省也罷，竟變本加厲，和他所屬的新潮流派系，暗室交易企圖綁架民進黨，絲毫不顧過去20多年來台灣人民對民進黨的肯定，只顧自己派系的利益，相信選民自有公評。

她說，黨中央和地方黨部都朝新潮流對外惡意放話的方向前進，視黨內行之有年的初選機制如無物，不顧改革民意聲浪，企圖為郭國文量身打造，陳筱諭只有請鄉親和廣大民進黨基層支持者做主，同時訴諸輿論，新潮流此一低劣作法若成為事實，民進黨高唱的台灣民主價值將成笑柄，支持者將從冷漠轉而徹底失望。

陳筱諭沈痛的說，「新潮流你夠了吧！」民進黨中央的主事者快醒醒，不要淪為派系把持的橡皮圖章，因為沒有民主就沒有改革，民進黨中央及執政團隊若果如此蠻幹，堪稱是比九合一敗選更大危機。

陳筱諭說她不知道大人的世界竟會如此可怕，用盡心機與算計，年輕人的未來在哪裡？如果黨中央不能公平公正地舉辦黨內提名作業，推舉具民意支持度的人選，她將代表年輕世代，帶著年輕人的熱情，還有想為故鄉做事的心參與選戰，3月16日立委補選絕對不會缺席。

黃先柱7日表示，立委補選候選人的提名的是中央黨部的權責，他從未對此表示過意見和看法。在2018九合一選舉後，選民的表態意願降低是合理的趨勢，民進黨台南市黨部的責任，就是如何贏得3月16的立委補選。

黃先柱也表示，目前徵召人選都還未公布，陳筱諭卻說若最後人選不是徵召她，她也一定參選到底。這種講法會讓有心人見縫插針。陳筱諭也是黨中央的徵召人選之一，如果最後黨中央決定她參選，而她的競爭者甚至其它縣市也都效法她的說法，那民進黨的黨紀和團結不就蕩然無存，非常不樂見這種情況發生。