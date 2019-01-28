柯家軍慘輸　陳炳甫分析：柯文哲若想選總統要馬上組黨

▲陳炳甫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選27日結果出爐，由民進黨候選人何志偉以3.8萬拿下勝利，國民黨籍的陳炳甫居次落後六千多票，柯家軍人馬陳思宇未達一萬票僅拿第三。陳炳甫28日展開謝票行程，他受訪時分析柯文哲挑戰2020議題，他認為柯文哲如果想選總統不能再等到最後五秒，應該馬上組黨。

何志偉在本次選戰拿下3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1606票，以及「柯家軍」陳思宇的9724票。陳炳甫雖落選，但還是拿到高票，他28日展開謝票行程，面對支持者加油打氣，陳炳甫給予安慰及擁抱。

談及柯家軍慘敗，陳炳甫分析，柯文哲如果想要維持聲量、挺進2020年總統大選，經過這次補選，已經沒辦法再等到「最後五秒」做決定，馬上就要面臨組黨問題，召集全台各地柯家軍、友軍，進一步思考不分區立委席次。

立委補選被定義成柯文哲挑戰總統大選前哨站，選舉結果來看，柯氣勢似乎沒有想像中好，陳炳甫說，這次補選時間非常短，柯文哲的能量如果單純的個人轉移，看起來相當困難，但如果正式組黨，也許情況會不一樣。陳炳甫也指出，這次投票率只有三成，柯文哲的陸軍、民兵沒有起來，國民黨組織動員也沒有那麼強，是整體問題、並非只有柯文哲。

針對外界認為他這次選的並不差，可能是因為有人氣超夯的高雄市長韓國瑜加持，陳炳甫說，每個前輩來替他加油打氣，一定會有幫助。