2020蔡柯配「沒可能」　卓榮泰：綠白沒空間總統一定提自己人





▲卓榮泰 。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

台北市士林、大同區立委補選27日正式落幕，由民進黨候選人何志偉順利勝出。面對未來3月16日的新北、彰化、台南、金門立委補選，以及2020總統大選是否會「綠白合作」，民進黨主席卓榮泰18日受訪時稱，總統這局，沒有討價還價的空間」，「我們一定提名自己的人，用最大的力量讓本土政權維繫下來」。但被問到會不會提名台北市長柯文哲做副總統，先是語帶保留、沒有完全否認，接著才說「我們還有更多優秀的同事」。

卓榮泰18日接受廣播節目訪問，針對綠營與柯文哲的關係，卓榮泰回應，民進黨是現在的執政黨，在2020年選總統的這條路上，第一個就是要保住本土政權，維繫民主進步黨的執政權，「沒有任何討價還價的空間」。被問到什麼是「沒有討價還價的空間？」難道是指不會跟柯文哲合作？卓榮泰說，「我覺得這個沒有討價還價…」可以在立委的某一些選區做一些協調性工作，但總統這局上，沒有討價還價的空間，「我們一定提名自己的人，用最大的力量讓本土政權維繫下來」。

至於會不會提名柯文哲做副總統？卓榮泰說「他…沒有這樣的準備吧？」引來主持人周玉蔻笑稱「欸你沒有否認啊！」卓榮泰才緊急回應「我們自己現在有現任的副總統，我們還有更多更多優秀的同事！」而且還有初選的程序要走。

最後，被問到上任黨主席後，有沒有跟柯文哲團隊有任何接觸？卓榮泰說「沒有！」外面的工作場合上當然有碰過，但「沒有跟柯市長這樣一對一的，或是少數人對少數人這樣子講。我不會拜會他，可是如果要談事情的話，可以透過很多的方式談，要談的可以是中央、地方的合作，可以是台灣整體優先的目標。其他的，那就再說吧！」

▼柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）