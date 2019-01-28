最後任務擊垮柯文哲　王世堅：白色力量慘敗「有點暗爽」

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選結果出爐，「柯家軍」陳思宇以將近3萬票之差慘輸綠營當選人何志偉，被認為將會嚴重影響台北市長柯文哲的總統之路。對此，被視為頭號「柯黑」台北市議員王世堅28日受電台訪問時表示，自己最後政治上的任務就是「擊垮柯文哲」，對這次選舉結果，「其實有點暗爽」。

王世堅於《POP Radio》受訪時表示，只要柯文哲沒有垮的一天，覺得自己就有責任、使命，最後政治上的任務就是「擊垮柯文哲」，讓他沒有辦法在政治上再這麼狂妄囂張下去，這是對台灣民主政治運動最大的恥辱，也強調本來如果「擊垮」他（指柯文哲若未連任），這任議員當完就退休了。

而雖然「柯家軍」陳思宇在立委補選中失利，王世堅也坦言，柯文哲不會因此打退堂鼓。他表示，這次立委補選是挫挫柯文哲的銳氣，2020還是勢在必行，因為此時不出，更待何時？情勢會對柯文哲越來越不利，如果等到2024，就必須等到柯文哲當完（台北市長）後，還要度過一年半的空窗期。

另外，王世堅表示支持柯文哲選2020有兩大目的，一個是即便柯文哲敗選，也可以藉由他的胡說八道、興風作浪，裂解綠色力量；二是如果真的騙得總統大位，那對中共更好，能不費一兵一卒就把台灣接收過去。

被問到柯文哲若參選2020擊敗蔡英文當總統要如何因應，王世堅認為此事不會發生，因為他一定會阻止，畢竟「太荒唐、太離譜」，表示柯文哲沒辦法永久欺騙多數人，會慢慢感受到社會對他的厭惡。