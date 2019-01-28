2020吳敦義出招／拉高黨員票比例「對朱立倫相對不利」

圖文／鏡週刊



國民黨總統選舉提名初選各方人馬角力不斷，繼中常委李昭平拋出「仿美式總統初選」提案後，現更傳出黨主席吳敦義人馬擬在黨內運作拉高黨員投票比例，將原先3成黨員投票、7成民調比重，改為5比5甚至更高，並將黨員投票採2倍計算，等於1票算2票，大幅稀釋民調所占比例。

據透露，吳敦義曾指示幕僚研究總統提名辦法，幕僚則依黨內「公職人員提名辦法」中規定，由3成黨員投票加7成民調產生參選人，送全代會通過確認為2020黨內提名基礎規劃方案，不過，往上呈報後卻沒有下文，代表此方案並未被接受。

現傳出挺吳派打算拉高黨員投票比例，要替吳敦義量身打造初選提名機制，從原先的3成黨員投票、7成民調規定，改為5比5，甚至更高；也傳出黨員投票改採2倍計算，等於「1票算2票」，如此一來，黨員投票及民調的占比，將變成46%對54%。

藍營人士透露，不管最後拍板定案的是哪個方案，都是挺吳派想強化黨員比重，大幅削弱民調所佔的比例，由於提名辦法並不具黨章位階，只要中常會通過修正規定，3比7的提名機制就能改變，即使朱立倫現階段在幾組人馬中擁有民調優勢，但在缺乏主場優勢下，能否順利靠人氣搶下提名，仍有很長一段路要走。

朱立倫的低調也引起黨內討論。一位黨內人士說，朱宣布參選後，將重心放在新創產業，看得出他的企圖心，不過這並非沒有風險，包括新聞熱度與黨內天王拚選舉場凝聚人氣大不相同，民眾反應也不熱烈，且相較於吳敦義和王金平已在串連黨員，朱立倫雖擁有形象上的優勢，但若不能因應遊戲規則變更，找到破解之道，要爭取黨內提名恐怕會有變數。

該人士分析，朱立倫政治生涯都集中在北部，幕僚也是比較熟悉新北市，唯一操盤過全國大選的，只有曾擔任國民黨祕書長的李四川，但李現在高雄市政府任職，初選可能幫不上忙，朱立倫僅在民調略佔優勢，一旦吳敦義與王金平發揮黨員及組織動員的優勢，將黨員投票比例拉高，對朱將相對不利。



更多鏡週刊報導

【朱立倫突圍】挺吳派機關算盡 公道伯恐坐享漁翁之利

【朱立倫突圍】手握黨員投票逆轉王牌 朱營評估初選鐵贏

【朱立倫突圍】不問初選只問柯P 朱立倫一句話洩露心中最大恐懼