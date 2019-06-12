傳解放軍武裝力量趕赴香港　陸外交部怒斥：妖言惑眾

▲12日香港民眾聚集抗議《逃犯條例》在立法會二讀。圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

香港《逃犯條例》修訂草案引發關注，外界還傳出大陸軍隊正進駐香港維和，前行政院長賴清德更在臉書上稱，大陸國家主席習近平已經下令，不惜派軍隊進入鎮壓，對此大陸外交部發言人耿爽今天嚴正駁斥，強調這是在釋放假消息，「妖言惑眾、製造恐慌，其心可誅」。

《逃犯條例》修訂草案涉及大陸、香港、澳門、台灣地區逃犯移送，由於香港民間團體認為，修正後可能造成政治犯被送往北京送審、破壞一國兩制制度，於9日和今天條例於香港特區立法會二讀時，上街遊行抗議，並曾於9日散場時，發生香港警方和遊行民眾間的衝突。





▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

為確保今天條例審議，外界有消息傳出，大陸解放軍正趕往香港維和，更有許多未經查證的影片在網上流傳，以致賴清德在臉書上表示，「習近平已經公開揚言叫中國解放軍要做準備，表示中國大陸不惜派軍隊進入鎮壓，目前已經有流血衝突產生，如果解放軍進來，我相信後果不堪設想」。

對此今天下午大陸外交部召開例行記者會，台灣媒體針對此事詢問，發言人耿爽當場直言，「不知道妳是從哪裡看到的」，並嚴正駁斥「這是假消息」。他更直接面向記者席，表示「我可以負責任地說，這是妖言惑眾、製造恐慌，其心可誅！」

至於針對美國眾議院議長佩洛西指出，香港引渡法案關係到美國對香港自治地位的評估、危及雙方關係。耿爽強調，香港事務純屬大陸內政，任何國家和個人都無權干預。中方對美方有關人士就特區修例發表不負責任的錯誤言論、對香港事務不停地說三道四表示強烈不滿和堅決反對。

另據媒體報導，由於香港抗議者包圍香港立法會，香港立法會推遲對《逃犯條例》的二讀審議。耿爽說，大陸中央政府堅定支持香港特區政府推進修訂「兩個條例」的工作，任何損害香港繁榮穩定的行為，都是香港主流民意所反對的。

他還重申，香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治的方針得到切實的貫徹落實。香港居民享有的各項權利自由依法得到充分的保障。我希望美國有關人士能充分尊重這一事實。