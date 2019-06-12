日統計：2019全球約有1萬3880枚核彈頭　中290枚、北韓30枚

▲ 2019年全球核彈頭總數量約1萬3880枚，是2013年以來的新低 。（圖／翻攝自「長崎大學核武器廢除研究中心」官網）

國際中心／綜合報導

日本長崎大學核武器廢除研究中心11日透露，根據他們最新的文獻估算結果，截至今年6月為止，全世界9個國家大約擁有1萬3880枚核彈頭，數量相比去年減少了約570枚。儘管核彈總數是2013年以來的最低點，但中國、印度、北韓及巴基斯坦都有增加的趨勢。中心也指出，「隨著核武器現代化，品質有所提升，不過使用所帶來危險性也同時在加劇。」

根據《共同社》報導，長崎大學核武器廢除研究中心以「全球各國專業機構的相關資訊」，加上研究人員做出的文獻資料，進行了估算。結果顯示，核彈頭數量最多的國家是俄羅斯，約有多達6500枚；第二名則是美國，約有6185枚；第三名法國有約300枚核彈頭，接下來依次是中國約290枚、英國約215枚、巴基斯坦約150枚、印度約130枚、以色列約80枚。至於國際間相當關切的北韓，核彈頭數量約有20到30枚，比去年增加了10枚。

▲ 吉田文彥擔心「核武作為常規武器來使用」的風險正逐漸增加。（圖／示意圖／達志影像）

核彈頭總數量相較去年減少了大約570枚，對此，中心認為，可能與美國和俄羅斯履行《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）有關。中心主任進一步分析，「美、俄2國對核裁軍的進程有所停滯，儘管核彈頭數量有所降低，但隨著核技術的推進，我們很難判斷核武縮減達到了預期的成果。特別是小型核彈頭的開發技術，這使得『核武成為常規武器來使用』的風險正逐漸增加。」

吉田文彥也補充，中國、印度、巴基斯坦等國在搬運核彈頭的途徑方面，相當有一套，複雜又多樣化，「現在各國之間，彼此都相當疑神疑鬼，我擔心將會因此陷入『核軍擴』惡性循環的危機當中。」