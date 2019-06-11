拆導彈僅留艦炮　解放軍「銅陵艦」移交斯里蘭卡

▲解放軍海軍053H2G型護衛艦「銅陵艦」正式移交給斯里蘭卡海軍。（圖／翻攝自斯里蘭卡海軍網，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍海軍退役的053H2G型護衛艦「銅陵艦」近日完成移交斯里蘭卡，成為該國海軍的作戰艦艇。據了解，該艦是在去年2月進入滬東造船廠改裝，並拆除紅旗-61防空導彈和鷹擊-81反艦導彈與其相關設備，僅保留下艦炮等裝備。

據斯里蘭卡海軍網指出，原中國海軍053H2G型護衛艦「銅陵艦」於5日移交給斯里蘭卡海軍，該國海軍少將Nishantha Ulugetenna與解放軍軍委裝備發展部裝備技術合作局局長范建軍皆親自出席移交現場。

資料顯示，銅陵艦是解放軍第二代2000噸級全封閉導彈護衛艦053H2G級的最後一艘，於1994年在東海艦隊服役，艦上裝備的海紅旗-61B防空導彈是其最顯著的標志。銅陵艦在2018年正式退役後，便進入滬東造船廠進行改裝，同刷上新的舷號「P625」。

報導表示，該艦已訂在6月14日啟航，預計6月底就會抵達斯里蘭卡，加入海軍後將執行斯里蘭卡周圍深海巡邏和監視任務，提供海上安全和協助搜救行動。

原銅陵艦所裝備的海紅旗-61是解放軍海軍的第一代防空飛彈，採用雙臂發射架，長3.99米、直徑0.28米、彈翼不可摺疊，重量300公斤、速度3馬赫，射程10公里，而裝備在053H2G型上的海紅旗-61B，採用體積龐大的6聯裝發射架，沒有再裝填能力。

▼過去服役解放軍的銅陵艦裝備海紅旗-61B。（圖／翻攝自新浪軍事）