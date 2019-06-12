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陸防長稱反分裂「不惜一戰」　國台辦幫腔：絕不容忍台獨

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▲解放軍直升機在新疆進行訓練。（圖／翻攝自中國青年網）

▲大陸解放軍直升機在新疆進行訓練。（圖／翻攝自中國青年網）

記者陳政錄／北京報導

大陸國防部長魏鳳和日前在一場國際會議上表示，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去」，必將不惜一戰。引發外界討論陸方是否已做好「武統準備」，對此大陸國台辦發言人安峰山強調，祖國必須統一，也必然統一。

安峰山今天主持國台辦例行記者會，他說，魏鳳和上將在香格里拉對話會上的講話，明確表達了我們堅決維護祖國統一的立場。安峰山強調，祖國必須統一，也必然統一，這是七十載兩岸關係發展歷程的一個歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。

▲▼大陸國防部長魏鳳和 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國防部長魏鳳和 。（圖／達志影像／美聯社）

因此，安峰山說，我們願意盡最大的努力，以最大的誠意來追求爭取和平統一的前景，同時我們捍衛國家主權和領土完整的決心和意志也是堅定不移的，絕不容忍「台獨」分裂勢力分裂國家。

安峰山補充，大陸保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力的干涉和極少數「台獨」分裂勢力的分裂活動，絕不是針對台灣同胞。

不過，陸委會對此則在日前發布新聞稿，嚴正回應稱中共「和平發展」如世紀謊言。

陸委會說，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中共在國際場域揚言動用武力威脅台灣及區域安全，台灣絕不接受。指稱北京當局霸權擴張的野心，不但衝擊兩岸和平穩定，更挑戰國際規範及秩序，已造成區域國家的不安及憂慮。

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關鍵字：魏鳳和,台獨,反分裂國家法,武統,國台辦,大陸國防部長,解放軍,香格里拉對話會

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