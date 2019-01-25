日薪1萬、「帥可以XX」！徵假男友過年太夯　律師：可能觸法

▲網友在臉書PO徵文，其中幾項條件可能會觸法。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

網搜小組／綜合報導

年關將至，雖然可以返鄉與家人團聚，但許多人最怕被家人親戚逼問感情或是婚事，臉書上之前就出現一陣「花錢雇男／女友」的風潮，甚至有女網友在徵求條件寫道「帥的話可以做愛」，引起討論。警方提醒，這類文章可能是另類「仙人跳」。



日前臉書上的爆系社團以及「靠北虎科」、「靠北清大」等版面都出現大量類似的徵友文，內容提到「徵過年應付父母的假男友」，條件包含24-30歲，相貌普通就好、最好會講台語，在除夕到初二期間陪網友回家，一天可領1萬元還包吃住。最特別的是，要不要一起睡是「看臉」，動作「最多抱抱」，但如果「帥的話可以做愛」。

之後在臉書出現一波「徵友風」，內容大同小異僅地點不同，在爆料公社內有疑似原PO本尊現身，還貼出美照吸引人，但真假難辨。這類貼文太多也引起警方的注意，《自由時報》報導，警方指出，這類貼文如果屬實，顯示雙方的性關係並不建構在金錢交易上，屬於你情我願，不算觸法，不過這類文章很可能是另類「約砲文」，更有「仙人跳」的可能，此部分仍須調查釐清。

不過，一名律師提到，「帥的話可以做愛」一語，其實可以解讀成類似「嫖客」的意思，另外，若是男方年紀在「16歲以上，未滿18歲」，就觸犯了刑法的《兒童及少年性剝削防制條例》，且該文有明確引誘或暗示發生性行為的訊息，若被未成年者看見，也可能觸法。律師還表示，若被司法單位認定是「在公共場所意圖使人性交易而拉客」的廣告，也可能觸犯《社會秩序維護法》。



目前無法得知貼文的女網友是否真的有徵到「假男友」，帶回家好過年，但貼文一齣，下方有大批男網友搶著報名，留言提到，「應徵看看」、「1天10000不賺嗎」、「衝了啦等什麼，我都凍未條了」、「機會是留給準備好的人」、「可以登大人又有得賺」、「誠徵：有錢的爸爸」。